Youssef En-Nesyri ve Mert Günok pozisyonu penaltı mıydı? Eski hakemler açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde konuk. Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını artık mucizelere bırakırken maçın ardından Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri ile Beşiktaş kalecisi Mert Günok arasında yaşanan penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu.

Hakem Yasin Kol'un devam ettirdiği pozisyon için BeIN Trio ekibi de yaptıkları yorumlarda hakemin doğru karar verdiğini savundu.

YOUSSEF EN-NESYRI İLE MERT GÜNOK ARASINDA YAŞANAN POZİSYONA BEIN TRIO YORUMU

İşte BeIN Trio ekibinin yaşanan pozisyon ile ilgili yorumları;

Deniz Çoban: Penaltı yok. Top En-Nesyri'den önce Mert'e geldi, kontrollü olduğu tartışılır. Çok daha önceden topla oynadı Mert. Mert, topla oynadıktan sonra rakibine müdahale etmemek için küçülmeye çalıştı. Mert ayaklarını sakınmıyor olsaydı ya da bir çelme hamlesi yapsaydı tartışmasız penaltı derdim. En-Nesyri temas almak için sol ayağını açtı. Mert de olabildiğince küçülmeye çalıştı. Hakem de en doğru açıdan izledi. Hakemin devam demesi doğru.

Bahattin Duran: Pozisyon penaltı değil. Öncesinde En-Nesyri, sol ayağıyla Mert'in dizine vurdu. Koşusuna devam etse penaltı olacaktı. Alttaki ayak En-Nesyri'ye temas etti. Ancak, öncesinde En-Nesyri faul yaptı, yapmasaydı penaltıydı.

Bülent Yıldırım: Sübjektif nitelikte, yoruma açık bir pozisyon. Mert Günok, topla önce oynamayı başardı ilk fazda. İkinci fazda En-Nesyri'nin uzattığı ayak, Mert'in dizine temas etti. Üçüncü fazda Mert, temas etti. Hakemin yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını desteklerim.