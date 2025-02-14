En Nesyri’nin golü ‘Haftanın golü’ için aday oldu

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En Nesyri’nin golü ‘Haftanın golü’ için aday oldu

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu En Neyri, Anderlecht karşısında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Faslı oyuncunun attığı gol UEFA Avrupa Ligi’nde ‘Haftanın golcü’ adayları arasında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Sarı-Lacivertliler'in 3. golünü Youssef En-Nesyri kaydetti. En-Nesyri'nin Anderlecht'e attığı kafa golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Golü' adayları arasında yer aldı.

Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterdiğinde sol kanattan Sebastian Szymanski, ceza sahasına güzel bir orta gönderdi. Penaltı noktasının az gerisinde topa yükselen En-Nesyri, şık bir kafa vuruşu ile takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasında pay sahiplerinden oldu.

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