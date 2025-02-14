En Nesyri’nin golü ‘Haftanın golü’ için aday oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.



Sarı-Lacivertliler'in 3. golünü Youssef En-Nesyri kaydetti. En-Nesyri'nin Anderlecht'e attığı kafa golü, UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın Golü' adayları arasında yer aldı.

En-Nesyri's bullet header ????

Kubo's top-corner finish ????

Mokio's stunning volley ????

Mijnans' immaculate free-kick ????



Best goal here? ????‍♂️????️#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 13, 2025

Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterdiğinde sol kanattan Sebastian Szymanski, ceza sahasına güzel bir orta gönderdi. Penaltı noktasının az gerisinde topa yükselen En-Nesyri, şık bir kafa vuruşu ile takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasında pay sahiplerinden oldu.