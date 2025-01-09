En Nesyri’nin Suudi Arabistan’ı neden reddettiği ortaya çıktı

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En Nesyri’nin Suudi Arabistan’ı neden reddettiği ortaya çıktı

Suudi Arabistan’dan rekor teklif alan Nesyri, ısrarla Fenerbahçe’de kalmak istediğini belirtti. Faslı golcünün teklifi neden reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye sezon başında rekor bonservisle transfer olan ve son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren En Nesyri için rekor teklif geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, golcü oyuncu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak teklifi hem Fenerbahçe yönetimi hem de Faslı golcü reddetti.

Çıkan son haberler golcü oyuncunun neden Suudi Arabistan’a gitmek istemediğini ortaya koydu. Buna göre, En Nesyri kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

27 yaşındaki futbolcu Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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