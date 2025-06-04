En Nesyri'ye Avrupa'dan sürpriz talip: Rekor bonservis gelebilir

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En Nesyri'ye Avrupa'dan sürpriz talip: Rekor bonservis gelebilir

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesine girdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında 19,5 milyon euroya Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, transferin gözde ismi oldu.

Sezonu 30 golle kapatan 28 yaşındaki yıldız için Arap kulüplerinin yanı sıra Avrupa'dan da ciddi teklifler geldiği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin devre arasında 30 milyon euroluk teklifi reddettiği En Nesyri için Aston Viilla'nın devrede olduğu belirtildi.

Premier Lig ekibinin yaz döneminde Faslı forvet için transfer teklifi yapacağı öne sürülürken eski kulübü Sevilla'nın da durumu takip ettiği iddia edildi.

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