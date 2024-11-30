En Nesyri’ye gelen teklifin nasıl reddedildiği ortaya çıktı

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli (19.5 milyon euro) transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde form tutmaya başladı.

Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri için sürpriz bir teklif aldı. Al-Nassr, Faslı forvet için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Sabah Gazetesi'nin geçtiği habere göre Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye En-Nesyri için 32 milyon euro teklif etti.

Astronomik teklif sonrası Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'ya gitti ve konuyla ilgili fikrini sordu.

Mourinho'nun, En-Nesyri'nin satılmasını istememesinin ardından Fenerbahçe bu teklifi reddetti.

27 yaşındaki En-Nesyri, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 7 maçta 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.