En Nesyri’ye gelen teklifin nasıl reddedildiği ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
En Nesyri’ye gelen teklifin nasıl reddedildiği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin golcüsü En Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan gelen 32 milyon euroluk teklifi nasıl reddettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin teklifi reddetmesindeki Mourinho detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli (19.5 milyon euro) transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde form tutmaya başladı.

Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri için sürpriz bir teklif aldı. Al-Nassr, Faslı forvet için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Sabah Gazetesi'nin geçtiği habere göre Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye En-Nesyri için 32 milyon euro teklif etti.

Astronomik teklif sonrası Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'ya gitti ve konuyla ilgili fikrini sordu.

Mourinho'nun, En-Nesyri'nin satılmasını istememesinin ardından Fenerbahçe bu teklifi reddetti.

27 yaşındaki En-Nesyri, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 7 maçta 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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