En Nesyri’ye gelen transfer teklifi resmen doğrulandı: Canlı yayında açıkladı

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En Nesyri’ye gelen transfer teklifi resmen doğrulandı: Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe’nin golcüsü En Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan gelen yüksek teklifin reddedildiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, golcü oyuncuya teklif geldiğini canlı yayında doğruladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Fenerbahçe'nin yaz transfer 19.5 milyon euroya renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'ın gündemine gelmişti. Youssef En-Nesyri, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'ın gündemine gelmişti.

Söz konusu haberlere dair Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi. Ilıcalı, En-Nesyri için sözlü görüşmeler olduğunu itiraf etti ancak takım ismi vermedi.

En-Nesyri ile yolları ayırmak istemediklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Hocamız kadromuzdan çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Youssef En-Nesyri 6 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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