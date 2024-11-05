En net Mourinho yorumu Sadri Şener'den geldi: Şımarıklık yapıyor

"Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Radyospor'da katıldığı programda hem Trabzonspor Fenerbahçe maçını hem de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu mercek altına aldı.

"MOURİNHO 'BİLSEYDİM GELMEZDİM' DİYOR, GELMESEYDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Böyle olacağını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim” şeklindeki açıklamalarını yorumlayan Sadi Şener, “Gelmeseydi. Kendini çok önemli sanıyor ama İtalya’da da kalabilirdi kendisi. Fenerbahçe’de yüksek maaş alıyor, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyor, ama hâlâ şımarıklık yapıyor,” dedi.

"25 YAŞINDAKİ HAKEMİ BU MAÇA VERMEK HATA"

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde hakem Oğuzhan Çakır’ın görevlendirilmesini eleştiren Şener, “25 yaşındaki genç bir hakemi böyle önemli bir maça vermek büyük hata. Genç hakemimizi sahada herkesin önüne attılar. Tecrübeli isimlerin olması gerekirdi maçta; mesela Atilla Karaoğlan sahada, genç hakem VAR'da olabilirdi” diye konuştu.

"14 TRANSFER YERİNE 7 KALİTELİ KİŞİ ALINSAYDI"

Trabzonspor’un kadrosunu da değerlendiren Şener, “14 yeni transfer yapıldı ama 7 kaliteli futbolcu alınsaydı daha iyi olurdu. Umarım takım düzelir,” dedi. Ayrıca, federasyona dair eleştirilerde bulunarak Sadi Şener, TFF'de futbol bilgisinin yetersiz olduğunu savundu.