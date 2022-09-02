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İngilizler harcadı Almanlar, İtalyanlar ve İspanyollar izledi

Futbol dünyasını da derinden sarsan yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin azalması, yaz transfer döneminde kulüplerin iştahını kabarttı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:59
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En pahalı 10 transferin 8'ine de İngilizler imza atarken en çok parayı Chelsea harcadı

İngilizler harcadı Almanlar, İtalyanlar ve İspanyollar izledi
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İngiltere Premier Lig ekipleri, yaz transfer döneminde yaptıkları harcamalarla Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rakiplerini açık ara geride bıraktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre, 1 Eylül itibarıyla sona eren yaz transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük ligi kabul edilen İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'daki kulüpler, toplam 4,5 milyar Avro harcadı.

Transfer pastasında aslan payı 2,24 milyar avroluk harcamayla İngiliz kulüplerinin oldu. Bu ülkeyi 749 milyon avroyla İtalya (Serie A), 558 milyon avroyla Fransa (Ligue 1), 506 milyon avroyla İspanya (LaLİga) ve 484 milyon avroyla Almanya (Bundesliga) temsilcileri izledi.

En pahalı 10 transfere İngiltere damgası

Yaz transfer döneminde gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 8'ine İngiliz kulüpleri imza attı.

Listeye Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid 3, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih ise 7. sıradan girebildi.

"Sir" unvanlı teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılmasının ardından eski günlerine bir türlü geri dönemeyen Manchester United, yine çareyi transferde aradı. Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Antony için 95 milyon avro bonservis ödeyen Manchester ekibi, listenin zirvesine yer aldı.

Ajax'tan Arjantinli stoper Lisandro Martinez'i de 57 milyon avro bonservisle renklerine bağlayan Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, iki transfer için Hollanda ekibine 150 milyon avrodan fazla para ödedi.

 

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