Futbol kulüpleri artık genç oyuncuları tercih etmeyi bir trend haline getirdi. Genç futbolculara yatırım yapmak, hem sürdürülebilirlik hem de sportif başarı açısından uzun vadede daha güvenli bir yol olarak görülüyor.

Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos'lu kadrosuyla bir dönem "Los Galacticos" olarak anılan Real Madrid de Vinicius Junior ve Rodrygo gibi genç yetenekleri transfer edip geliştiriyor. İspanyol devi Kylian Mbappe ve Trent Alexander-Arnold gibi isimleri ise sözleşmeleri sona erdiğinde bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Fakat geçmişte birçok kulüp bu stratejiden uzak davranarak, kariyerlerinin son dönemindeki futbolculara yüksek bonservis bedelleri ödemekten çekinmedi.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Transfermarkt, en pahalı 30 yaş ve üzeri futbolcu transferlerini derledi.

Listenin zirvesinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer alıyor. Ronaldo, 33 yaşındayken Real Madrid’den Juventus’a tam 117 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 134 maçta 101 gol atarak bu bedelin bir kısmını performansıyla karşıladı. Üç yıl sonra ise 17 milyon Euro karşılığında eski takımı Manchester United'ın yolunu tuttu.

İkinci sırada İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane bulunuyor. 2023 yazında Tottenham’dan Bayern Münih’e 95 milyon Euro karşılığında transfer olan Kane, Alman devinde çıktığı 83 maçta 77 gol atarak kısa sürede farkını ortaya koydu.

Üçüncü sırada yer alan Neymar, 2023 yılında PSG’den Suudi Arabistan Al-Hilal kulübüne 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yılda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve sonunda altyapısından yetiştiği Santos’a bedelsiz olarak geri döndü.

Dördüncü sırada bulunan Casemiro, 2023 yazından Real Madrid'den Manchester United transfer oldu. O dönem 30 yaşında olan Brezilyalı orta saha oyuncusu için bonservis bedeli olarak 71 milyon Euro ödendi.

30 yaş ve üzeri en pahalı transferler şöyle:

5) Pjanic: 30 yaşındayken Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

6) Verratti: 30 yaşındayken PSG'den Al-Arabi'ye 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

7) Lewandowski: 33 yaşındayken Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

8) Paulinho: 30 yaşındayken Barcelona'dan Guangzhou'ya 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

9) Bonucci: 30 yaşındayken Juventus'tan Milan'a 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

10) Koulibaly: 31 yaşındayken Napoli'den Chelsea'ye 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.