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Vatandaş fakirleştirilince ona yöneldi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ayakkabıcılık mesleğini 35 yıldır sürdüren Hüseyin Zeki, en fazla satış yaptıkları ürünün “kara lastik” olduğunu söyledi. Kara lastik 50 ila 55 TL aralığında satılıyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:31
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En pahalı ayakkabılarla baş edebilecek tek marka kara lastik. Vatandaş fakirleştirilince ona yöneldi

Vatandaş fakirleştirilince ona yöneldi
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İHA'nın haberine göre, Akçadağ ilçe merkezinde babasına dedesinden miras kalan ayakkabıcılık mesleğini üçüncü kuşak olarak 35 yıldır sürdüren Hüseyin Zeki ilçe merkezinde bulunan işyerlerinde en fazla satışını yaptıkları ürünün “Kara lastik” olduğunu belirtti.

Özellikle kullanışlı olması nedeniyle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih edilen halk arasında "Ankara lastiği” olarak ta bilinen kara lastiğin değişmeyen modelini 50 ila 55 TL aralığında satışı sunduklarını kaydeden Zeki, diğer çeşitlerden bulundurduklarını ifade etti.

“TALEP BÜYÜK”

Babasına dedesinden miras kalan ayakkabıcılık mesleğini üçün kuşak olarak devam ettirdiği kaydeden Hüseyin Zeki, “35 yıldır bir fiil ayakkabıcılık mesleğini sürdürmekteyim. Sattığımız ürünler değişim gösterirken “kara lastik” ise değişmeyen modeli ile yıllardır 12 ay boyunca satışını yaptığımı bir ürün. Çiftçilerimiz ve köylülerden gelen talepler nedeniyle ürünün satışlarını sürdürüyoruz” dedi.

“TOPUKLU OLANLARI DA VAR“

Kara lastiğin çeşitlerini de ellerinde düzenli olarak bulundurduklarını belirten Zeki, ”Dört mevsim satışını yaptığımız kara lastiğin kadınlar için topuklu olanları da var, mest çeşitlerimizde var. Çocuklar için küçük olanlarda elimizde mevcut klasik kara lastik ayakkabıları ise 50 ila 55 TL aralığında vatandaşların beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı

Müşterilerden Ali İmer ise kullanılışlı olması nedeniyle kara lastiği tercih ettikleri ifade ederek özellikle bahçe çalışmalarında kara lastik ayakkabıyı tercih ettiklerini söyledi.

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ghost
21.12.2022 13:59
vallahi bu bile çok aslında ., çarık diyeceğim ama hayvanda yok deride yok takunyaya devam  
 
Tekin Ertürk
21.12.2022 13:54
Silivri'de çok boş yer var.  
 
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