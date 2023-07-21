En Popüler Aile Köpeği Golden Retriever Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa ifadelerle cevap verilecek olursa heyecanlı ve enerjik bir yapısının olduğunu söylemek mümkündür. Bu cins köpek hakkında en detaylı açıklamayı yazıda kısa ve ölçülü şekilde bulmak mümkündür.

Golden retriever köpekler sahiplerini oldukça düşkün bir hareket sergiler. Sahibini kıskanma konusunda oldukça başarılı olan ve hareketli yapısıyla özellikle çocukların dikkatini çeken bir cins köpektir. Eşyalarını ve sevdiği alanları koruma güdüsüyle zaman zaman heyecan uyandırsa da oyuncu kimlikleri ağır basar.

Golden Retriever Özellikleri

Golden retriever genel özellikleri hakkında genel olarak akılda belli başlı birkaç fikir olsa da gerek dış görünüşü gerek ruhsal açıdan nasıl bir köpek olduğunu bu paragraflarda öğrenmek mümkündür.

Ev ve apartman yaşamına uyum sağlayabilen oldukça uysal ve enerji dolu bir köpektir. Sürekli olarak oyun oynamak ve yeni şeyler keşfetmek onun için en sevindirici aktivitenin olduğunu söylemek isteriz.

Ailesine ve sevdiklerine düşkün olan onları her daim koruma güdüsüyle var olan bu cins köpeğin standartlara göre orta boylu atletik bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Isırma huyu olmasa da güçlü bir çene kasına sahiptir.

Bir şeyleri kemirmeyi o kadar çok sever ki özellikle çiğneme kemikleri ve oyuncaklarının onun için ne kadar ideal olduğunu gösterir. Zor komutları kolay şekilde algılayabilen, her durumda sahibini dinleyen oldukça zeki ve uslu bir köpektir.

Golden retriever köpek cinsinin boyu ortalama olarak 51 ila 61 santim olduğunu ve kilosunun ise 25 ila 34 kilogram olduğunu söylemek mümkündür. Orta uzunlukta tüylere sahiptir. Sarı ve krem renginde kürk rengi vardır.

Golden Retriever Yavru Bakımı

Golden Retriever Yavru Bakımı oldukça dikkat isteyen bir iş olduğundan konu ile alakalı gerekli olan bütün hususların dikkatli şekilde yerine getirilmesi gerekir. Yavru köpek bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken ilk şey beslenmesi ve uyku düzenidir.

Aynı şekilde egzersiz ve gerekli sağlık kontrolleri de belli bir rutine bildirilmesi gerekir. Kaliteli ve yüksek proteinli mamalar yavrunun daha iyi gelişmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Yavrunun evi ilk geldiği dönemlerde korkup kendini saklaması garip gelse de oldukça normal bir durumdur.

Bu hareketini kırması için düzenli olarak yürüyüşe çıkartmak ve evde olan diğer kişiler ile evcil hayvanların arasına karıştırılması gerekir. Oyun saatlerinde evde olan diğer evcil hayvanlarla birlikte vakit geçirmesi kendini keşfetmesine ve sahibine daha iyi şekilde bağlanmasına yardımcı olur.

Mutlu ve huzurlu bir hayatı gözlerini açması ve saygı ile güzel anıları imza atması için bakımının eksiksiz şekilde yapılması gerekir. Sevimli patili dostunuzu düzenli olarak uygun şampuanlarla yıkayıp tüylerini haftada en az 2 kere fırçalayabilirsiniz.

Ödül mamaları ile destekleyip çeşitli oyuncaklarla eğitim verebilirsiniz. Kendisine ait uyuma alanını daha konforlu ve şık bir hale getirerek kendisine verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz.

Uzun süre sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için bakım konusunda her bir adımın en iyi şekilde yerine getirerek patili dostunuza verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz.

Enerjik yapısı ile özellikle çocukların ilgisini çeken golden retriever yavru bakımı için sadece yemesinde içmesinde uyumasında ve eğlenmesinde geçerli olacak gereksinimlerinin yapılması değil eğitim verirken de aynı özverili şekilde davranılması gerekir.

Zekası ile dudak uçuklatan bu cins köpeğin yüksek sesten haz etmediğini söylemek gerekir. Özellikle eğitim verirken yüksek sesle konuşup ani hareketler yapmak evcil dostunuzu incitebilir. Çok fazla küsme yanlısı değildir fakat incindiğinde ciddi derecede psikolojik sorunlar gösterebilir.

Evin içerisine sakin, sessiz, huzurlu bir ev arkadaşı arıyorsanız golden retriever köpeklerde tıpkı sizin istediğiniz gibi bir patili dosttur. Sahibi ile bağ kurup sürekli olarak ev içerisinde ya da dışarıda etkileşim halinde bulunması normaldir. Zaman zaman sahibini tehlikelere karşı koruyup sevecenliğini en iyi şekilde gösterir.

Golden retriever yavru sahiplenirken dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Sahiplenme sürecini destekleyecek oyun, yürüyüş ve diğer her türlü aktivitenin yapılması yavru golden retriever için önemli bir husustur.

Sağlığına karşı dikkat etmek onu hem bütün hastalıklardan korur hem de daha uzun yaşamasına yardımcı olur.

Yavru golden retriever heyecanlı ve güzel duyguları seven bir dost olduğu için ona her defasında sevginizi gösterebilirsiniz. Çok fazla ağır kokuya karşı hafif zorunlu olduğunda bazı tür yemek ve çöp kokularına tepki gösterebilir. Bu gibi durumda sakin olmak ve ona sevdiğinizi hatırlatmanız gerekir.

Golden retriever köpekler duygularını en iyi şekilde size gösteren bir köpek cinsidir. Özellikle karnı acıktığını yorgun olduğunu ya da bir yerinin ağrıdığını size farklı mimik ve beden dili ile anlatır. İpuçlarını takip ederek köpeğinizin ne dediğini daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.

Golden Retriever Fiyat

Golden retriever fiyat konusunda detaylı bir şekilde araştırma yaparak konuya ilişkin en uygun fiyatlı evcil hayvan sahip olmak isteyen kişiler genel olarak golden retriever kaç TL’dir sorusunu sorar. Bizlere oldukça fazla yöneltilen bu soru tipine istinaden golden retriever köpek 2023 yılı ortalama fiyatları konusunda genel bir bakış atmak mümkündür. Fiyatların ortalama olarak 3000 TL ile 6000 TL arasındadır.

Rottweiler Köpek fiyatlarının arasında olan fiyat farklılıkları çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Fiyatlarının farklılığına neden olan genel özellik yaş cinsiyet aşılarının olup olmadığı ve belli bir eğitim alıp almadığı gibi faktörler fiyatın makul bir şekilde artmasına neden olabilir.

Safkan olması ve herhangi bir genetik hastalığının olmaması da fiyatı arttıracak nedenlerden biridir. Çok farklı şekilde köpek sahiplenme imkanı olduğundan durumu iyice incelemeden ve köpek ile ilgili her konuyu soruşturmadan sahiplenmemek gerekir.

Barınaklardan ve özel kurumlardan alınan köpeklerin ekstra incelenmesi gerekir Golden retriever fiyatları konusunda detaylı şekilde görmek için Patibul.com’a olduğunuzu söylemek ve istediğiniz zaman ziyaret edebileceğinizi belirtebiliriz.

Rottweiler Sahiplenme

Rottweiler Sahiplenme konusunda size vereceğimiz tavsiyelerimiz ile kendinize en uygun fiyata ve en uygun özelliklere sahip bir köpek tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kendiniz çok daha iyi hissedebilir ve dost canlısı evcil hayvanınızla çok daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

Sağlıklı Bir Rottweiler Yavru Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özellikle yavru seçiminde dikkat edilecek ve üzerinde durulacak birçok konu vardır. Dikkat edilmesi gereken ilk hususlardan biri olan sahiplenme yolu önemli bir faktördür. Barınakları giderek ya da elden direkt teslim alarak çok şey kaybetmek mümkündür.

Barınak barınak gezerek ve oldukça yorularak fiyat araştırması yapmak eski devirlerden kalma bir yöntemdir. Şimdi artık bir siteye giderek zahmetsiz şekilde ilanların hepsini incelemek mümkündür.

Patibul evcil hayvan ilan sayfasına giderek istediğiniz özelliğe sahip evcil hayvanları inceleyebilirsiniz.

Golden retriever fiyat listesine bakarak kendinize en uygun tercih yapabilirsiniz. Aynı şekilde patibul.com sitesini ziyaret ederek kendinize uygun tercihi yapmak için birbirinden farklı ve oldukça uygun fiyatlı köpek ilanlarını inceleyebilirsiniz.