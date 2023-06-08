En popüler tohum

Chia tohumu nedir, faydaları nelerdir ve daha birçok sorunun yanıtları.

En popüler tohum

İçinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir. Kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme gibi özellikler sayesinde kalp sağlığı için de yararlıdır. Bazı kanser türlerinden koruduğuna dair çok sayıda araştırma bulunmakta. Düzenli chia tohumu tüketmenin diyabet riskini azalttığı da bilinmekte.
Kemik sağlığı açısından da içinde bulunan kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun vücut tarafından işlenmesine yardımcıdır.

Anayurdu Güney Amerika olan chia tohumu, Maya dilinde güç anlamına gelmekte. Genellikle siyah veya beyaz renge sahip. Mineral, vitamin, omega-3 yağları ve protein bakımında çok zengin ve ayrıca güçlü bir lif ve antioksidan kaynağı.

Kadınlar için önemli bir besin kaynağıdır. Meme ve rahim ağzı kanser hücrelerinin büyümesini sınırlandırdığı bulunmuştur. Chia tohumu sütte yaklaşık beş kat daha fazla kalsiyum içerir. Hamilelikte de vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve bebeğin beyin gelişimini sağlar. Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı etkisi büyüktür.Yüksek lifli gıdalar uzun süren tokluk hissine yol açar ve genellikle kalorilerde daha düşüktür.Bu nedenle, sıvılarla beraber tüketildiğinde midede uzun süre doygunluk hissi yaratmaktadır. Kan şekerini dengede tutmaktadır.

ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELER?

Ağırlığının 10-12 katı su emebildiği için bol su ile tüketmek önemlidir. Küçük çocuklara chia tohumu verilmemelidir. Chia tohumu ile ilişkili çok az yan etki vardır. Yüksek lif nedeniyle çok fazla tüketmek mide rahatsızlığına neden olabilir.

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