En saf tuzu o ilimizden çıkıyor

Kaynak: İHA
En saf tuzu o ilimizden çıkıyor

Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce oluştuğunu kaydederek, “Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir” dedi.

Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı'daki tuz yataklarının yaklaşık 50 milyon yıl önce deniz suyunun kurumasıyla oluştuğunu belirtti.

Çankırı'nın büyük oranda tuz katmanlarıyla kaplı olduğunu belirten Ercoşkun, Çankırı tuzunun Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisi olduğunu söyledi.

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Tuzda bulunan kalsiyumun benzersiz bir özellik taşıdığını kaydeden Ercoşkun, “Çankırı'nın meşhur tuzu, yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmaya başlamış ve denizlerin en temiz halinde deniz suyunun kurumasıyla oluşmuştur. Çankırı tuzu, oldukça saf ve temizdir çünkü tetis okyanusun kurumasıyla oluşmuş bir tuzdur" dedi.

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Ercoşkun "Çankırı büyük oranda, yaklaşık 400 ila bin metre kalınlığında tuz katmanlarıyla kaplıdır. Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir. Çankırı tuzunda sodyum klorürün dışında bir miktar da kalsiyum bulunmakta ve Çankırı tuzuna benzersiz bir özellik kazandırmaktadır" diye konuştu.

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