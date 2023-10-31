En sağlıklı kilo nasıl verilir

İŞTE EN ETKİLİ KİLO VERME SIRLARI

Kilo vermek basitçe harcadığımız enerjinin aldığımız enerjiden fazla olması demek. Aslında kilo vermek için aldığımız ve harcadığımız enerji arasında fark yaratmamız gerekir. Örneğin; 1200 kalorilik diyet yapıyorsunuz, yediğiniz her şeyin kalorisini sayıyor, 1200 kaloriyi doldurduğunuzda başka hiçbir şey yemiyorsunuz. Başlangıçta kilo verir gibi olsanız da daha halsiz ve yorgun hissetmeye başlayabilirsiniz. “Acaba 1200 çok mu geldi, kaloriyi mi azaltsam” diye düşünüp metabolizma hızınızın iyice düşmesine neden olabilirsiniz. Sadece kaloriye odaklanma ihtiyacı; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri eksik almanızla sonuçlanabilir. Kilo verme sürecince kesinlikle kalori saymaya odaklanmayın. Her kalorinin aynı olmadığını unutmayın. Kilo verirken hiç aklınızdan çıkmaması gereken 3 kural şudur:

STRESE GİRMEYİN

Hayatınızı normal zaman-diyet zamanı diye ikiye bölmeyin. Bu hem diyet stresine girmenize neden olur hem de ‘sıkı diyet’ bittiğinde daha fazla yeme isteğine ve dolayısıyla tekrar kilo artışına neden olur. Diyet boyunca verdiğiniz kiloları geri almak istemiyorsanız bu strese girmeyin. Beslenme programınızın hayatınıza uyması gerektiğini unutmayın. Kilo vermek için stres yapmayın.

ÖĞÜNLERİNİZDE MUTLAKA SALATA/SEBZE TÜKETİN

Rengarenk sebzeler kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinde mutlaka sofranızda olmalı. Vitamin, mineral ve posa kaynağı sebzeler kalp koruyucu, kanser koruyucu, kilo vermeye yardımcı ve kan şekerini dengeleyicidir. Özellikle sık açlık hissedenler sebzeyi yani aldıkları posayı arttırarak mide boşalmasını geciktirebilir ve yeme isteğini azaltabilir.

MUTLAKA SU İÇİN

Bir kişinin günlük su ihtiyacı kilosu başına 30-35 ml su ile hesaplanır. Yani; 60 kg birinin günlük su ihtiyacı 1,8 litredir. Özellikle çay, kahve tüketimi yüksek olan kişiler susamadıkları için su içmeyi unuturlar. Diğer yandan kış aylarında su tüketimi azalır. Su içmek için susamayı beklememek gerektiğini unutmayın. Susuzluk hissi vücudun son çığlığıdır.