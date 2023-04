Hazır noodle, çorba ve margarin gibi sık tükettiğimiz ürünler pratik oluşlarıyla işimize yararken sağlığımızdan ediyor. Uzmanlar sodyum nitrat içeriği olan besinler ve Çin tuzu içeren yiyecekler sağlıksız olduklarına dikkat çekiyor. Peki, en sağlıksız besinler neler? Hangi yiyecekler sağlığa zararlı?

Günlük hayatta hazır çorba, noddle ve margarin gibi ürünleri çok sık tüketiyoruz. Pratik ve ucuz oluşu cezbedici olsa da uzmanlar bu besinlerin kalp ve damar sağlığını bozduğunu söylüyor.

Tüketilmemesi gereken bu sağlıksız yiyecekler kanser, hipertansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalıklara da neden olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. İşte uzmanlar tarafından belirlenen en sağlıksız yiyecekler..

HANGİ YİYECEKLER SAĞLIĞA ZARARLI?

MARGARİN

Margarin gerçek bir yağ değildir. Laboratuvar ortamında hidrojen ile doyurulmuş zararlı yağdır. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışma tereyağı ile kıyaslanan margarinin tüketildiğinde kadınlarda kalp hastalığına yakalanma olasılığını %53 arttırdığını ortaya koyuyor.

PAKETLİ NOODLE

Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. İçeriğindeki Monosodyum glutamat nedeniyle tam bir kimyasal deposu olan noodle besleyici öğelerin yerine katkı maddesi içeriyor. Noodle'larla birlikte midede kalan bu maddeler sindirme sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

ET-TAVUK BULYON

Aroma arttırıcı ve daha çok yedirme isteği uyandıran Çin tuzu(MSG) yuvasıdır. MSG; Özellikle sinir hasarına yol açarak birçok hastalığa davetiye çıkarır. Yapılan araştırmalar et/ tavuk bulyonların içerdiği MSG maddesinin obezite, Alzheimer ve Parkinson gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını gösteriyor.

HAZIR ÇORBALAR

Aroma arttırıcı ve daha çok yedirme isteği uyandıran Çin tuzu(MSG) içerir. Lifi yok denecek kadar azdır ve günlük önerilen tuz üst limitinin 1/4'ünü tek başına karşılar. Palm yağı, Glikoz şurubu içerir. Hazır çorbalar sık tüketildiğinde metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.

SALAM-SOSİS

İşlenmiş et ürünleridir. İçeriğindeki nitrit, sodyum Nitrozaminler kanser ve kardiyovasküler hastalıkların tetikçisidir. Dünya Sağlık Örgütü, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerini sigarayla aynı düzeyde birinci kategoride kanserojen olarak ilan etti. Bu besinler her gün tüketildiği takdirde kanser riskini yüzde 20 artırıyor.

SÜT TOZU

Yapay krema, doymuş yağ, şeker şurubu gibi böbreği etkileyen kimyasallar içerir. Sürekli ve aşırı tüketim sonucunda fazla kilo, obezite, insülin direnci, kalp damar hastalıkları ve ilişkili birçok ciddi hastalık riskinde artış söz konusu olabilir.

JELİBON

Renkli ve yumuşak görünümüyle özellikle çocukların ilgisini çeken jelibon herkes için zarar teşkil ediyor. Renklendirici, gıda boyaları, tatlandırıcı yuvası olan jelibonlar organların çalışmasından hormon bozukluğuna kadar ciddi hastalıklara davetiye çıkarır.

ASİTLİ İÇECEKLER

Renklendirici, tatlandırıcı, aroma verici, asitik düzenleyici ve koruyucu içeren kola vb. asitli içecekler hem kimyasal içerik hem de şeker deposudur.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Aroma verici, tatlandırıcı yuvasıdır. Kalp sağlığı ve damar sağlığı düşmanı enerji içecekleri; sofra şekeri, glikoz şurubu içeren şekerli sudan ibarettir. Şekersiz yazanlarda ise bol miktarda yapay tatlandırıcı vardır.

CİPS

Trans yağ içeriğini tuzla birleştirince sağlığı mahvetmeyi garanti ediyor diyebiliriz. Harvard Tıp Okulu'na göre trans yağlar kadınlarda kısırlık riskini artırabilir.