En şifalı çekirdek

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan zeytin, kahvaltı sofralarımızın da vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Zeytin çekirdeğini yutmanın halk arasında yararlı olduğu düşüncesi hâkim olsa da kimi uzmanlar, zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğu düşüncesini savunuyor.

Kimi beslenme uzmanlarına göre ise zeytin gibi zeytin çekirdeği de insanlar için birçok fayda barındırıyor ve günde iki ila beş zeytin çekirdeği yutmanın insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını savunuyorlar. Günlük belirli oranlarda zeytin çekirdeği yutmanın insan sağlığına zarar vermediği aksine vücut için faydalı olduğunu dile getiriyorlar. Zeytin çekirdeğinin yararlı olduğunu belirten beslenme uzmanları, zeytin çekirdeği yutulduğunda bağırsakların tıkanmadığını yutulan zeytin çekirdeğinin vücudumuzda bulunan enzimler ve mide asitleri sayesinde eritilmektedir. Bu sebeple zeytin çekirdeğinin sivri uçları da zarar vermemektedir.

YARARLARI NELERDİR

Ülkemizin önemli beslenme uzmanlarından olan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük olarak belirli oranlarda zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olduğunu belirterek vücut sağlığı için de gerekli olduğunu vurguluyor. Uzman doktorlara göre, zeytin çekirdeği de günlük olarak belirli miktarlarda tüketildiğinde en az zeytin meyvesi kadar yararlıdır. Beslenme uzmanları, zeytin çekirdeğinin yararlarını şu şekilde sıralıyor:

Hemoroit gibi hastalıklara sahip kişilerin yaralarının parçalanmasını sağlamaktadır.

Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutmak, kanser hücrelerinin oluşmasının önüne geçmenizi sağlamaktadır.

Kanserojen hücre oluşumu riskini azaltarak vücudunuzun dirençli hale gelmesini sağlıyor.

Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor.

Zeytin çekirdeği yutmak, mide asidini düzenleyerek mide yanması gibi problemlerin giderilmesini sağlıyor.

Günde belirli miktarlarda yutulan zeytin çekirdekleri, ülser ve gastrit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılmaktadır.

Günlük olarak belirli miktarlarda zeytin çekirdeği yutmak, reflü ve mide yanması gibi rahatsızlıkların önüne geçmektedir.

Zeytin çekirdeği yutmak, midenin ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak kabızlık sorununun ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Harasında basur olarak bilinen hemoroit rahatsızlığını tedavi etme özelliği ile de biliniyor.

Günde 5-6 tane zeytin çekirdeği yutmak, vücuttaki kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor.

Zeytin çekirdeğini günde kaç tane yutmak gerekir derseniz yukarıda bahsettiğimiz üzere en fazla bir kaç tane şeklinde cevap verebiliriz. Uzmanlar bu konuda aşırıya kaçılmaması konusunda hemfikirler.

YUTMAK ZARARLI MI?

Zeytin çekirdeği selülozik yapısı ile bilinmektedir. Mide asidimiz bu yapıyı tamamen eritebilmektedir. Bilinenin aksine zeytin çekirdeğinin bağırsakları tıkadığı düşünülmektedir. Ancak çekirdeğin sivri uçları size zarar vermemektedir. Fakat günden 1-2 taneden fazla yutmak sizlere zarar verebilir. Bu durumda midemiz bunları sindirirken yorulabilir. Bu yüzden aşırıya kaçmamak gerekmekte.

Zeytin çekirdeği yutmanın faydalı olduğunu düşünenler kadar zararlı olduğunu ve yutulmaması gerektiğini savunanlar da vardır. Bu uzmanlar zeytin çekirdeğini midenin sindirmesinin zor olacağından ve midenin yorulacağından bahsetmektedir. Bilirkişiler bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Peki, size göre zeytin çekirdeği yutmak sağlığınız için faydalı mıdır? Yoksa zararlı mıdır?