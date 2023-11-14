En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Sosyal medyada bir hesaptan paylaşılan listeye göre en şık giyinen ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede kaçıncı sırada olduğu da ortaya çıktı.
Sosyal medya uygulaması Instagram’da Doğru Veri adlı hesaptan bir anket paylaşıldı. Ankete göre, en şık giyinen ülkeler açıklandı.
Sıralamanın anket oylamasına göre belirlendiği de belirtildi.
En şık giyinen ülkeler arasında 1. sırada İtalya yer alırken Türkiye ise 26. sırada.
İşte liste:
1- İTALYA
2-FRANSA
3- İSPANYA
4- ABD
5- BİRLEŞİK KRALLIK
6- İSVİÇRE
7- JANPONYA
8- KANADA
9- SİNGAPUR
10- GÜNEY KORE
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26- TÜRKİYE