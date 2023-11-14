En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Sosyal medyada bir hesaptan paylaşılan listeye göre en şık giyinen ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede kaçıncı sırada olduğu da ortaya çıktı.

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 1

Sosyal medya uygulaması Instagram’da Doğru Veri adlı hesaptan bir anket paylaşıldı. Ankete göre, en şık giyinen ülkeler açıklandı.

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 2

Sıralamanın anket oylamasına göre belirlendiği de belirtildi.

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 3

En şık giyinen ülkeler arasında 1. sırada İtalya yer alırken Türkiye ise 26. sırada.

İşte liste:

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 4

1- İTALYA

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 5

2-FRANSA

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 6

3- İSPANYA

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 7

4- ABD

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 8

5- BİRLEŞİK KRALLIK

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 9

6- İSVİÇRE

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 10

7- JANPONYA

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 11

8- KANADA

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 12

9- SİNGAPUR

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En şık giyinen ülkeler açıklandı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada 13

10- GÜNEY KORE

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26- TÜRKİYE

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