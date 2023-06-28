En tehlikeli 7 çocuk hastalığı

GASTROENTERİT

Bulantı, kusma, ishal ve karında rahatsızlık oluşuyor. İshal veya dizanteri (karın ağrısı, kramp, kanlı mukuslu ishal) şeklinde olabiliyor

Rotavirus: Eylül-Nisan ayları arasında çocuk ve yaşlılarda görülüyor, kış aylarında sıklaşıyor. Ateş, kusma, bulantı ve sıvı kaybı ile hastaneye yatış olabiliyor. Virüs çok bulaşıcı ve suyun klorlanmasıyla da ölmüyor.

KRUP

Önce, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görülür. Giderek hastalığın gırtlağa inmesiyle ses kısıklığı, kaba sesle öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş gibi belirtiler eklenir. Bu belirtiler geceleri ağlamakla, ortamın fazla sıcak olmasıyla artar. 3-5 yaş arası çocuklarda daha sık görülür.

Öksürük nöbeti sırasında şunların yapılması önerilir. Ağlayıp heyecanlanınca solunum sıkıntısı artacağı için çocuk ağlatılmamalı, bol sıvı alımı sağlanmalı, dik pozisyonda oturtulmalı, nemli hava ve ilaçlı buhar tutulmalıdır. Buhar makinası yoksa buzdolabının dondurucu kısmının kapağı açılarak soğuk buhar günde 3-4 defa 1-2 dakika süreyle çocuğa solutturulmalı.

BRONŞİYOLİT

Solunum yollarının en küçük dalları olan bronşçukların enfeksiyon nedeni ile daralması sonucu oluşuyor. 2 yaşın altındaki çocukta, basit üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen hırıltıve öksürük ile giden hastalık olarak tanımlanabiliyor. Ülkemizde özellikle kış aylarında çok yaygın. Huzursuzluk, beslenme güçlüğü ve kusma gözlenebilir. Farenjit gibi bazı hastalarda eşlik edebilir. Morarma ve nefes durmasına kadar ilerleyebilir. Tedavide bol sıvı alımı, buruna serum fizyolojik damlatılması, ortamın nemlendirilmesi önemli rol oynar, ilaçlı buharlar verilir.

ZATÜRRE

Ateş, titreme, üşüme, terleme, öksürük, balgam, göğüs/sırt ağrısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs duvarında içe çekilmeler, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bebekte emmeyi reddetme gibi belirtiler görülüyor. Akciğerdeki hava kesecikleri iltihaplı olduğundan, oksijen alışverişi oldukça düşüyor

Kronik hastalığı olanlarda, küçük çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır bir şekilde geçirilir. Ateş 39’un üzerinde seyrediyor. Öksürük ve balgam en önemli bulgu…

Ayrıca bol sıvı alımını sağlamak iyileşmeye, balgamın atılmasına yardımcı olur. Önlemek için; bebekleri ilk altı ay anne sütü ile beslemek, çocukların el ve yüzlerini sabunla yıkamak, evleri düzenli olarak havalandırarak tozdan arındırılmasını sağlamak ve çocukları dengeli besleyerek vücut direncini sağlam tutmak gerekir. Hastalığı engellemek için ‘Konjuge Pnömokok’ aşısı rutin aşılama takviminde uygulanıyor.

BRONŞİT

Hastalananlar genellikle 2 yaşından büyük çocuklar. Yoğun balgam, hırıltılı solunum, öksürük nöbetleri, balgamlı kusma belirtiler arasında yer alır, etken sıklıkla virüsler oluyor. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonlar, pasif sigara içiciliği ve mide içeriğinin akciğerlere kaçması denilen reflü de akut bronşite neden olabiliyor.

Tedavi sırasında bol sıvı alınması şart. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik başlanabiliyor.

KULAK İLTİHABI

Akut orta kulak iltihabı tekrarlayan bir hastalıktı ve 7 yaşına kadar neredeyse tüm çocukların 3’te birinden fazlası en az 5 akut orta kulak iltihabı atağı geçiriyor. Boğazla kulak arasında uzanan östaki tüpünün geniz bölgesine açılan ucunun boğazdaki iltihabi olaylarla tıkanması neticesinde, oluşumu kolaylaşıyor.

Bebeklerin düz yatırılarak beslenmesi de, östaki tüpünün boğazdaki ucunun tıkanmasıyla kulak iltihabına neden olabilir.

AKUT FARENJİT

Farenjit geçiren çocukta boğaz ağrısı, öksürük, ateş, iştahsızlık ve halsizlik görülüyor. Boyundaki lenf bezleri şişiyor, bademcikler irileşiyor. Doğru tedavi edilmezse bademciğe bağlı orta kulak iltihabına yol açabiliyor.