En ucuz 10 otomobil belli oldu. İşte fiyatlarıyla dikkat çeken modeller

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En ucuz 10 otomobil belli oldu. İşte fiyatlarıyla dikkat çeken modeller

2025 yılının en ekonomik otomobilleri duyuruldu. Fiyatları 999 bin TL’den başlayan bu araçlar oldukça ilgi çekiyor. İşte o modeller

Yeni yıl ile beraber otomobil piyasası hareketlilik kazanırken, 2025 yılının en uygun fiyatlı 10 otomobili duyuruldu. Her bütçeye uygun otomobillerin olması her kesimden insanın ilgisini çekiyor.

İşte ekonomik fiyatları ve kalitesiyle göz kamaştıran 2025 yılının en uygun fiyatlı otomobilleri:

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1. Fiat Egea Sedan: Fiyatı: 1.519 TL

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2. Toyota Yaris: 1.468.000 TL

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3. Fiat 600: 1.415.900 TL

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4. BYD Dolphin: 1.284.500 TL

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5. Opel Corsa: 1.172.900 TL

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6. Renault Taliant: 1.103.000 TL

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7. Kia Picanto: 1.033.000 TL

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8. Hyundai i10: 1.010.000 TL

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9. Dacia Sandero Stepway: 1.099.000 TL

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10. Leapmotor T03: 999.000 TL

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