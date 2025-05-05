En ucuz arabalar belli oldu! Bu fiyatlara herkes araba sahibi olabilecek...

Türkiye'de manuel araçların zorluğu nedeniyle otomatik vitesli araçlara ilgi her geçen gün artıyor.

ÖZELLİKLE TRAFİKTE BÜYÜK AVANTAJ

Otomatik vitesli araçlar, özellikle şehir içi trafikte büyük avantaj sağlıyor.

Otomatik şanzıman sistemlerinin geçmişte yaşadığı sorunlar büyük oranda çözülürken, artık daha dayanıklı ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyorlar.

Manuel vitesli araçlar hala keyifli sürüşü ve daha fazla kontrolü tercih eden sürücüler için cazip ancak yoğun trafikte sürekli vites değiştirme zorunluluğu, şehirleşmenin getirdiği zorluklar ve otopark sıkıntıları manuel vitesli araçları yıpratıcı hale getiriyor.

EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTES ARAÇLAR

2025 itibarıyla Türkiye'de satılan otomatik vitesli sıfır otomobiller arasında en uygun fiyatlı model 510.900 TL’lik etiketiyle Fiat Topolino oldu.

Hem fiyat hem de pratiklik açısından dikkat çeken model, giriş seviyesi araç arayanlar için ideal.

İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ OTOMATİK VİTES ARABA MODELLERİ

- Alfa Romeo Junior Ibrida- 1.889.000 TL

- Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI- 2.541.372 TL

- BMW 120 1.5 170 bg M Sport- 2.974.000 TL

- Chery Omoda 5 PRO Intelligent- 2.100.000 TL

- Cupra Born- 1.925.000 TL

- Fiat Topolino- 510.900 TL

- Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit- 1.765.500 TL

- Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik-1.416.000 TL

- Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT- 1.160.000 TL

- Mercedes A200- 2.944.000 TL

- MG4 Comfort- 1.379.000 TL

- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna-1.714.500 TL

- Opel Corsa Elektrik-1.370.000 TL

- Peugeot E-208 GT 100kW-1.632.000 TL

- Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR-1.620.000 TL

- Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG-1.549.900 TL

- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS-1.620.500 TL

- Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG- 1.919.000 TL

- Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1.419.000 TL