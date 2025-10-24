Artık araç alırken bir tercih sebebi olan otomatik vitesli araçların en uygunlarını sizler için derledim. Üst limit olarak 1.9 milyon lirayı baz aldığım listemde en pahalıdan en ucuza doğru ilerleyeceğiz.

Motor tiplerinde bir ayrım yapmadan sadece otomatik vitesli olarak satın alabileceğiniz otomobiller listemiz başlıyor.

Opel Astra Gs 1.885.000 TL

Peugeot 2008 Allure 1.879.000 TL

Nissan Juke Tekna 1.874.300 TL

Skoda Kamiq Premium 1.874.300 TL

Opel Mokka Gs 1.869.000 TL

Opel Frontera Hybrid Edition 1.864.000 TL

Toyota Corolla Dream X-Pack 1.856.500 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Limited 1.854.000 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Limited 1.853.900 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid Max 1.853.000 TL

Opel Corsa Gs (elektrikli) 1.849.000 TL

Citroen C4 X You 1.844.000 TL

Ford Puma Titanium 1.839.800 TL

Fiat 600 Hybrid Urban 1.834.900 TL

Kia Stonic Prestige 1.830.000 TL

Byd Dolphin Design (elektrikli) 1.829.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid Plus 1.798.000 TL

Seat Arona Fr 1.796.000 TL

Citroen C4 You 1.791.000 TL

Honda Jazz Hybrid Crosstar 1.784.500 TL

Kgm Ssangyong Tivoli Deluxe 1.780.000 TL

Toyota Corolla Dream 1.780.000 TL

Toyota Yaris Hybrid Flame 1.771.500 TL

Kia Stonic Elegance 1.770.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Lounge 1.769.000 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Lounge 1.765.900 TL

Hyundai Bayon Elite 1.764.000 TL

Skoda Scala Elite 1.757.400 TL

Toyota Corolla Vision 1.750.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Intelligent 1.750.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Urban 1.739.900 TL

Hyundai i30 Comfort 1.739.000 TL

Opel Corsa Gs 1.735.000 TL

Kia Stonic Business 1.730.000 TL

Seat ibiza Fr 1.716.000 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Urban 1.702.900 TL

Skoda Kamiq Elite 1.699.500 TL

Byd Dolphin Comfort (elektrikli) 1.699.000 TL

Honda Jazz Hybrid Elegance 1.695.000 TL

Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Easy 1.689.900 TL

Seat Arona Style 1.686.000 TL

Hyundai Inster Advance Cross (elektrikli) 1.662.000 TL

Kia Stonic Cool 1.660.000 TL

Hyundai Bayon Style 1.652.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.649.200 TL

Suzuki Swift Hybrid Pulse çift renk 1.645.000 TL

Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Street 1.644.900 TL

Opel Frontera Gs (elektrik) 1.634.000 TL

Opel Corsa Edition 1.632.000 TL

Hyundai i20 Elite 1.627.000 TL

Suzuki Swift Hybrid Pulse tek renk 1.615.000 TL

Hyundai Inster Advance (elektrikli) 1.612.000 TL

Seat ibiza Style 1.596.000 TL

Citroen E-C3 Aircross Max (elektrikli) 1.588.000 TL

Hyundai Bayon Jump 1.573.000 TL

Suzuki Swift Hybrid Life çift renk 1.555.000 TL

Suzuki Swift Hybrid Life tek renk 1.525.000 TL

Hyundai i20 Style 1.524.000 TL

Dacia Sandero Stepway Extreme 1.480.000 TL

Hyundai i20 Jump 1.436.000 TL

Citroen E-C3 Max (elektrikli) 1.434.000 TL

Dacia Sandero Stepway Expression 1.420.000 TL

Fiat Grande Panda La Prima (elektrikli) 1.399.900 TL

Citroen E-C3 Plus (elektrikli) 1.375.000 TL

Hyundai i10 Elite Çift Renk 1.321.000 TL

Kia Picanto Cool 79Ps 1.315.000 TL

Kia Picanto Cool 68Ps 1.290.000 TL

Kia Picanto Feel 1.245.000 TL

Hyundai i10 Style 1.239.000 TL

Hyundai i10 Jump 1.198.000 TL