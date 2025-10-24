Artık araç alırken bir tercih sebebi olan otomatik vitesli araçların en uygunlarını sizler için derledim. Üst limit olarak 1.9 milyon lirayı baz aldığım listemde en pahalıdan en ucuza doğru ilerleyeceğiz.
Motor tiplerinde bir ayrım yapmadan sadece otomatik vitesli olarak satın alabileceğiniz otomobiller listemiz başlıyor.
Opel Astra Gs 1.885.000 TL
Peugeot 2008 Allure 1.879.000 TL
Nissan Juke Tekna 1.874.300 TL
Skoda Kamiq Premium 1.874.300 TL
Opel Mokka Gs 1.869.000 TL
Opel Frontera Hybrid Edition 1.864.000 TL
Toyota Corolla Dream X-Pack 1.856.500 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Limited 1.854.000 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Limited 1.853.900 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Max 1.853.000 TL
Opel Corsa Gs (elektrikli) 1.849.000 TL
Citroen C4 X You 1.844.000 TL
Ford Puma Titanium 1.839.800 TL
Fiat 600 Hybrid Urban 1.834.900 TL
Kia Stonic Prestige 1.830.000 TL
Byd Dolphin Design (elektrikli) 1.829.000 TL
Citroen C3 Aircross Hybrid Plus 1.798.000 TL
Seat Arona Fr 1.796.000 TL
Citroen C4 You 1.791.000 TL
Honda Jazz Hybrid Crosstar 1.784.500 TL
Kgm Ssangyong Tivoli Deluxe 1.780.000 TL
Toyota Corolla Dream 1.780.000 TL
Toyota Yaris Hybrid Flame 1.771.500 TL
Kia Stonic Elegance 1.770.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Lounge 1.769.000 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Lounge 1.765.900 TL
Hyundai Bayon Elite 1.764.000 TL
Skoda Scala Elite 1.757.400 TL
Toyota Corolla Vision 1.750.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Intelligent 1.750.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Urban 1.739.900 TL
Hyundai i30 Comfort 1.739.000 TL
Opel Corsa Gs 1.735.000 TL
Kia Stonic Business 1.730.000 TL
Seat ibiza Fr 1.716.000 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Urban 1.702.900 TL
Skoda Kamiq Elite 1.699.500 TL
Byd Dolphin Comfort (elektrikli) 1.699.000 TL
Honda Jazz Hybrid Elegance 1.695.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 Dizel otomatik Easy 1.689.900 TL
Seat Arona Style 1.686.000 TL
Hyundai Inster Advance Cross (elektrikli) 1.662.000 TL
Kia Stonic Cool 1.660.000 TL
Hyundai Bayon Style 1.652.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.649.200 TL
Suzuki Swift Hybrid Pulse çift renk 1.645.000 TL
Fiat Egea Cross 1.6 Dizel otomatik Street 1.644.900 TL
Opel Frontera Gs (elektrik) 1.634.000 TL
Opel Corsa Edition 1.632.000 TL
Hyundai i20 Elite 1.627.000 TL
Suzuki Swift Hybrid Pulse tek renk 1.615.000 TL
Hyundai Inster Advance (elektrikli) 1.612.000 TL
Seat ibiza Style 1.596.000 TL
Citroen E-C3 Aircross Max (elektrikli) 1.588.000 TL
Hyundai Bayon Jump 1.573.000 TL
Suzuki Swift Hybrid Life çift renk 1.555.000 TL
Suzuki Swift Hybrid Life tek renk 1.525.000 TL
Hyundai i20 Style 1.524.000 TL
Dacia Sandero Stepway Extreme 1.480.000 TL
Hyundai i20 Jump 1.436.000 TL
Citroen E-C3 Max (elektrikli) 1.434.000 TL
Dacia Sandero Stepway Expression 1.420.000 TL
Fiat Grande Panda La Prima (elektrikli) 1.399.900 TL
Citroen E-C3 Plus (elektrikli) 1.375.000 TL
Hyundai i10 Elite Çift Renk 1.321.000 TL
Kia Picanto Cool 79Ps 1.315.000 TL
Kia Picanto Cool 68Ps 1.290.000 TL
Kia Picanto Feel 1.245.000 TL
Hyundai i10 Style 1.239.000 TL
Hyundai i10 Jump 1.198.000 TL