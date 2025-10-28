Yeniçağ Gazetesi
28 Ekim 2025 Salı
İstanbul 13°
En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Listede 1 milyon TL'ye satılan sadece bir model bulunuyor. İşte en ucuz otomobiller...

Son Güncelleme:
En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik devam ederken, 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 928 bin adetlik satış yapılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Eylül ayında ise 110 bin araç satışı gerçekleştirildi.

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 2

Kasım ayına kısa bir süre kalan otomobil almak isteyenlerin zam ihtimaline karşı elini çabuk tutması gerekiyor. Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor. İşte en ucuz otomobiller:

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 3

Alfa Romeo Tonale

3 milyon 137 bin 939 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 4

Audi A3 Sportback TFSI

3 milyon 63 bin 320 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 5

BMW 120 Sport Line

3 milyon 413 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 6

BYD Dolphin 150 kW

1 milyon 699 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 7

Chery Omoda 5 Pro

1 milyon 795 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 8

Citroen Elektrikli e-C3

1 milyon 375 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 9

Cupra Formentor

2 milyon 571 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 10

Dacia Sandero Stepway

1 milyon 420 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 11

Fiat Egea 1.4 Easy

999 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 12

Ford Puma Titanium

1 milyon 550 bin 200 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 13

Honda Jazz 1.5L Hibrit

1 milyon 695 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 14

Hyundai i10

1 milyon 148 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 15

Jaecoo Revive

2 milyon 150 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 16

KIA Picanto

1 milyon 245 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 17

Mercedes A200

3 milyon 170 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 18

MG Yeni HS

2 milyon 380 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 19

Nissan Juke

1 milyon 549 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 20

Opel Corsa 1.2 manuel

1 milyon 376 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 21

Peugeot E-208

1 milyon 922 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 22

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

1 milyon 536 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 23

Seat Ibiza

1 milyon 596 bin lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 24

Skoda Fabia

1 milyon 649 bin 200 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 25

Ssangyong Korando

1 milyon 990 bin 300 lira

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü - Resim: 26

Suzuki Swift

1 milyon 525 bin lira

Kaynak: Haber Merkezi
