Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik devam ederken, 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 928 bin adetlik satış yapılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Eylül ayında ise 110 bin araç satışı gerçekleştirildi.
En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! O model hariç hepsi 1 milyon üstü
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. Listede 1 milyon TL'ye satılan sadece bir model bulunuyor. İşte en ucuz otomobiller...
Kasım ayına kısa bir süre kalan otomobil almak isteyenlerin zam ihtimaline karşı elini çabuk tutması gerekiyor. Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor. İşte en ucuz otomobiller:
Alfa Romeo Tonale
3 milyon 137 bin 939 lira
Audi A3 Sportback TFSI
3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 Sport Line
3 milyon 413 bin 900 lira
BYD Dolphin 150 kW
1 milyon 699 bin lira
Chery Omoda 5 Pro
1 milyon 795 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3
1 milyon 375 bin lira
Cupra Formentor
2 milyon 571 bin lira
Dacia Sandero Stepway
1 milyon 420 bin lira
Fiat Egea 1.4 Easy
999 bin 900 lira
Ford Puma Titanium
1 milyon 550 bin 200 lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit
1 milyon 695 bin lira
Hyundai i10
1 milyon 148 bin lira
Jaecoo Revive
2 milyon 150 bin lira
KIA Picanto
1 milyon 245 bin lira
Mercedes A200
3 milyon 170 bin lira
MG Yeni HS
2 milyon 380 bin lira
Nissan Juke
1 milyon 549 bin lira
Opel Corsa 1.2 manuel
1 milyon 376 bin lira
Peugeot E-208
1 milyon 922 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
1 milyon 536 bin lira
Seat Ibiza
1 milyon 596 bin lira
Skoda Fabia
1 milyon 649 bin 200 lira
Ssangyong Korando
1 milyon 990 bin 300 lira
Suzuki Swift
1 milyon 525 bin lira