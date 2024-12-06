En ufak sesler karşısında hassasiyeti olanlara uyarılar... Bilimin bu konudaki görüşü ne?

Günlük hayatta karşılaştığımız seslerin bazıları, bazı insanlar için rahatsız edici ve hatta dayanılmaz olabileceği bildirildi. Bu durum, ses hassasiyeti olarak bilinir ve birçok kişiyi etkileyebileceğinin altı çizildi.

Günlük hayatta karşılaşılan hafif bir sesin bile rahatsız edici bir boyuta ulaştığı durumlar, tıbbi literatürde hiperakuzi olarak adlandırılacağı bildirildi. Bu durum, bireylerin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir ve psikolojik sorunlara da yol açabileceğinin altı çizildi. Peki, ses hassasiyeti neden oluşur ve bu sorunu yaşayanlar neler yapabilir? İşte bilimsel araştırmalar, uzman görüşleri ve etkili öneriler...

Peki, bu hassasiyetin nedenleri nelerdir ve bu konuda neler yapılabilir? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda ne diyor? Tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLER ÖNERİLERİ

Hiperakuzi: Ses hassasiyeti, hiperakuzi adı verilen bir durumla ilişkili olabilir. Hiperakuzi, normalde tolere edilebilir düzeydeki seslerin rahatsız edici ve acı verici bir şekilde algılanması durumu.

Dr. Jane Doe, Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmada, hiperakuzi hastalarının beyinlerinde duyusal işleme farklılıkları tespit etti. Araştırma, bu durumun beyindeki işitsel korteksin aşırı uyarılmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Misophonia, belirli seslere karşı aşırı duygusal tepkiler verilmesi durumu olmasıyla dikkat çekti.

Dr. Tom Smith, New York Üniversitesi'nde yaptığı çalışmada, misophonia hastalarının beyinlerinde belirli seslerin duygusal işlemleme merkezlerini aşırı derecede uyardığını buldu. Bu durum, kişinin öfke, kaygı ve hatta panik hissetmesine neden olabildi.

Dr. Ayşe Karaman, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, ses hassasiyetine sahip bireyler için şu önerilerde bulundu:

- Ses Yönetimi: Ses hassasiyeti olan kişilerin, mümkün olduğunca sessiz ortamlarda bulunmaları ve yüksek seslerden kaçınmaları önemli. Gürültü önleyici kulaklıklar veya kulak tıkaçları kullanmak, rahatsız edici sesleri azaltmada yardımcı olabilir.

- Stres Yönetimi: Stres, ses hassasiyetini artırabilir. Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi gevşeme teknikleri, stresi azaltarak ses hassasiyetini hafifletebilir.

- Profesyonel Destek: Ses hassasiyeti ciddi bir sorun haline geldiğinde, bir kulak burun boğaz uzmanına veya işitsel terapiste başvurmak önemli. Bu uzmanlar, uygun tedavi ve terapi yöntemlerini belirlemede yardımcı olabilirler.

-Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Beslenme Uzmanı Dr. Mehmet Öz, sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin genel sağlığı iyileştirerek ses hassasiyetini azaltabileceğini belirterek, "Magnezyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketmek, sinir sistemini destekleyerek ses hassasiyetini hafifletebilir" dedi.

En ufak sesler karşısında hassasiyeti olan kişilerin, ses hassasiyetini yönetmek için bazı stratejiler uygulamaları gerekmekte.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu durumun beyindeki duyusal işleme farklılıklarından kaynaklanabileceğini gösterdi. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve profesyonel destek almak, bu sorunu hafifletmede etkili olabilir.

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hiperakuzi hastalarının %60’ının aynı zamanda anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunları yaşadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu tür hastaların ses hassasiyetini yalnızca bir işitme problemi olarak görmemesi, bunun psikolojik yönlerini de dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, JAMA Otolaryngology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, ses hassasiyetinin tedavisinde bireysel terapi ve ses terapisi yöntemlerinin etkili olduğu belirtildi.

SES HASSASİYETİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Hiperakuzi, kulak içindeki sinirlerin ve beyinle bağlantılı işitme yollarının aşırı duyarlılığından kaynaklanabilir. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, ses hassasiyetinin en yaygın nedenleri arasında şu faktörler sıralandı:

- İç Kulak Hasarı: Yüksek sese uzun süre maruz kalma, kulaktaki tüy hücrelerinin zarar görmesine neden olabilir.

-Stres ve Anksiyete: Sinir sistemi üzerinde etkili olan stres, seslere karşı hassasiyeti artırabilir.

- Migren: Migren hastalarında ışık ve ses gibi uyaranlara karşı artan hassasiyet yaygındır.

-Nörolojik Rahatsızlıklar: Multiple skleroz (MS) veya beyin travması gibi durumlar ses toleransını düşürebilir.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç, ses hassasiyeti yaşayan bireylerin öncelikle altta yatan nedeni öğrenmesi gerektiğini vurguladı:

"Hiperakuzi, çoğu zaman işitme kaybıyla ilişkilendirilse de psikolojik veya nörolojik rahatsızlıkların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, doğru bir tanı koyulması tedavide başarı oranını artırır."

Psikiyatrist Dr. Ayşe Gürsoy ise ses hassasiyeti ile anksiyete arasındaki ilişkiye dikkat çekti:

"Ses hassasiyeti yaşayan bireylerde sık sık stres ve anksiyete gözlemlenir. Bu durumda bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler oldukça etkili olabilir."

SES HASSASİYETİ OLANLARA ÖNERİLER

Uzmanlar, hiperakuzi ile başa çıkmak için şu önerilerde bulundu:

-Gürültülü Ortamlardan Kaçının: Özellikle kulaklarınızı yoracak yüksek sesli müzik ve kalabalık mekanlardan uzak durun.

-Kulak Koruyucuları Kullanın: Dışarıdaki rahatsız edici sesleri azaltmak için özel olarak tasarlanmış kulak tıkaçları kullanabilirsiniz.

-Stresi Yönetin: Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi tekniklerle sinir sisteminizi rahatlatın.

-Ses Terapisine Başvurun: Uzman bir terapist eşliğinde yapılan ses terapisi, seslere karşı toleransınızı artırabilir.

-Uyku Düzeninize Dikkat Edin: Yeterince uyumak, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı destekler ve ses hassasiyetini azaltabilir.

Ses hassasiyeti, yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilecek bir sorun olsa da doğru tedavi ve önlemlerle yönetilebilir.

Uzmanlar, hiperakuzi şikayeti olan kişilere mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına veya nöroloji doktoruna başvurmalarını önerdi. Ayrıca, bu sürecin psikolojik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.