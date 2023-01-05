Hem ihtiyacınız olan internet hızını sağlayacak hem de bütçenize destek olacak uygun ev internet paketlerini bulmak artık çok daha kolay. Fiber altyapılı bir ev interneti kullanıcısı olmak kullandığınız internetten çok daha memnun kalmanızı sağlayacaktır. Fiber internet, internet iletiminin fiber optik kablolar yardımı ile yapıldığı, internet performansının yüksek hızlarla sağlandığı internet teknolojisidir. Eğer oturduğunuz konum fiber altyapısına sahipse siz de kaliteli bir fiber altyapılı internet ile 1000 mbps’e kadar sınırsız internet kullanımına sahip olabilirsiniz. Sizin de oturduğunuz binanın fiber altyapısı varsa daha hızlı bir internet deneyimi yaşamak için internet sağlayıcınıza başvurabilir, en uygun ev internet paketleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve güvenli bir şekilde fiber internetin tadını çıkarabilirsiniz. Oturduğunuz binanın fiber altyapısı olup olmadığını yardımcı web sitelerinden kontrol edebilirsiniz.

Farklı bir operatöre numara taşımak

Cep telefonu ve operatör hattı sahiplerinin kendi cep numaralarını değiştirmeden başka operatöre geçmelerine hat taşıma işlemi denmektedir. Daha uygun fiyatlı ve iyileşmiş hat tarifeleri için hat taşıma işlemleri yapılabilmektedir, bazen de daha kaliteli bir hizmet almak için hat taşıma işlemi yapılmaktadır. Hat taşımak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi artık devam etmek istediğiniz operatörün kendi bayisine gitmektir. Örneğin turkcell den vodafone geçiş yapmak istiyorsanız doğrudan sadece numaranızı taşımak istediğiniz operatörün bayisine gitmeniz yeterli olacaktır. Numara taşıma işleminin daha hızlı ve eksiksiz gerçekleşmesi için yanınızda tc kimliğinizi ve bir adet geçmiş size ait faturanızı da bulundurmanız gerekmektedir. Diğer bir yöntem ise geçiş yapmak istediğiniz operatörün çağrı merkezi ile iletişime geçip talebinizi iletebilirsiniz, böylelikle kolaylıkla dilediğiniz operatöre hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Son olarak daha da kolay bir yöntem arıyorsanız geçiş yapmak istediğiniz operatörün online hat taşıma hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu işlem için hattınızı taşımak istediğiniz operatörün web sitesine girerek online hat taşıma adımlarını takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu üç yöntemden sizin için en pratik olanını seçerek dilediğiniz hattınızı kolaylıkla taşıyabilir veya dilerseniz yeni bir numara sahibi olabilirsiniz.

Numara taşıma veya yeni bir hat alma sürecinde cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de bu işlemin kaç gün süreceğidir. Bu işlemin hızı yeni geçtiğiniz operatörden operatöre değişmektedir. Ancak şunu bilmekte fayda var ki bu işlem normal şartlar altında yasal olarak 4 gün içerisinde tamamlanmış olmalıdır. Bu 4 günlük süreç içerisinde eski hattınızın kullanımı kesintisiz bir şekilde devam eder ve hattınızı taşıma sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız.

Hız testi

Ev internetinin yavaşladığını düşündüğünüz anda ilk yapılacak şeylerden birisi hız testidir. Böylelikle herhangi bir sorunun olup olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu testi yapmak için elbette internetinizin yavaşlaması gerekli değildir, taahhütünüzde yer alan internetin size sağlanıp sağlanmadığından emin olmak için de hız testi yapabilirsiniz. İnternet hızı test edilirken iki süreç gelişir. Birincisi indirme hızı diğeri de yükleme hızının kontrol edilmesidir. Eğer siz de güvenilir bir hız testi yapmak istiyorsanız birçok web sitesi üzerinden ev internetinizin hızını kolaylıkla test edebilirsiniz.