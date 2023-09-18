En uyumsuz burçlar açıklandı. Bu burçların nikah masasına oturması çok zor

1. BOĞA BURCU VE KOVA BURCU

Kova burcu, partnerinden sanatsal ve entelektüel olarak tatmin edici bir ilişki ister. Ancak bu, Boğa burcu için gereksiz bir çaba olarak görülebilir çünkü Boğalar genellikle pratik ve gerçekçi düşünürler. Boğalar aynı zamanda duygusal açıdan insanlara yakınlaşmakta zorlanabilirler ve bu da bağımsız düşünce ve duygulara sahip Kovalarla ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.

Boğaların pratik ve somut bir bakış açısına sahip olmalarına karşın, Kovaların hayal gücüne ve yaratıcılığına büyük bir ilgi duyduğunu görmekteyiz. Bu, Boğa-Kova ilişkisinde bazı zorluklara yol açabilir, çünkü Boğalar genellikle somut ve güvende hissetmeye ihtiyaç duyarlar, Kovalar ise özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına büyük bir değer verirler.