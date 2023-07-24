En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmanın sonuçları büyük ses getirdi.

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 1

Aydınlık'ın haberine göre, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 2

Araştırma sonuçlarına göre, 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı.

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 3

Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı. İşte detaylar...

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 4

Hangi ayak ölçüsü daha uzun yaşamı işaret ediyor, hangisi erken ölüm riski taşıyor ortaya çıktı. Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlardır:

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 5

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir. 88 ila 90 yaşlarına kadar.

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 6

Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.

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En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı 7

Erkekler arasında ise, 42 bedene sahip olanlar daha uzun yaşama eğilimlidir. Ayrıca, bacakları en azından 45 santimetre olanlar da benzer şekilde uzun yaşama eğilimindedir. Tipik olarak, bu grup erkeklerin yaşam beklentisi 67 ila 69 yıldır.

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