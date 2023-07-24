En uzun ömre sahip ayak numaralarını ünlü üniversite açıkladı

Erkekler arasında ise, 42 bedene sahip olanlar daha uzun yaşama eğilimlidir. Ayrıca, bacakları en azından 45 santimetre olanlar da benzer şekilde uzun yaşama eğilimindedir. Tipik olarak, bu grup erkeklerin yaşam beklentisi 67 ila 69 yıldır.