En uzun ömürlü çocukların doğduğu ay belli oldu!

Araştırmalara göre, Mayıs ve Kasım aylarında doğan çocukların diğer aylara göre daha uzun bir ömre sahip oldukları tespit edildi. Bunların yanı sıra bu aylarda doğan çocukların genel olarak daha az sağlık sorunu yaşadığı da görüldü.

Yapılan araştırmaların sonuçları, anne-babaların çocuklarının doğum aylarını dikkate alarak sağlıklı bir yaşam için gerekli önlemleri alabileceklerini göstermekte.

2012 tarihli bir araştırmaya göre, 100 yaşında veya buna yakın insanlar, yaşam sürelerini uzatmaya yardımcı olabilecek benzer kişilik özelliklerine sahip.

Uzun yaşayan insanların ortak gibi görünen iki özelliği şu şekilde:

OLUMLU BİR TUTUM

Huzur ve mutluluğa öncelik vermenin ruh sağlığı üzerindeki faydalarını biliyoruz ancak belki de daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

YÜKSEK DERECEDE DUYGUSAL FARKINDALIK

Araştırmaya göre duygusal olarak farkında olmak da uzun ömürlü insanlar arasında ortak nokta. Bu, duygularını bastırmadıkları ve etraflarındakilere nasıl hissettiklerini aktardıkları anlamına geliyor.