En yakın arkadaşım’ dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti. ‘Tek yaptığı sağdan soldan para bulmak!’

Emekli maaşları, asgari ücret, vergiler, konut kiraları derken ekonominin gidişatı tüm Türkiye'deki halkın 7’den 70’e tek gündemi oldu.

Artan kur, yükselen enflasyon hayat pahalılığı derken, vatandaş yaşam mücadelesi veriyor.

Maaşların pul olup gittiği ekonomik kriz ortamında uygulanan yanlış ekonomi politikaları krizi daha da tetikledi.

Temel gıdaya ve barınmaya erişimin imkansızlaştığı Türkiye’de yaşam git gide daha zor bir hal aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı ve eski ekonomi bakanı Ali Babacan özellikle Mehmet Şimşek üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da atıfta bulunarak göndermeler yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Ekonominin gidişatına sitem eden DEVA lideri Babacan bu durumdan hem Bakan Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

t24'e konuşan Babacan Mehmet Şimşek’in öyle Türkiye'yi taşıma, Türkiye'yi bir noktaya getirmede ne yetkisi var ne sorumluluğu olduğunu, yani şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak olduğunu söyledi.

"FRENİ OLMAYAN BİR SİSTEM"

Babacan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevinin borç para bulup veya vergi toplayıp Külliye'nin eline vermek olduğunu belirtti.

Babacan freni olmayan bir sistemden bahsettiğini, onun için bütçe açığı arttığını, onun içinde frenin tutmadığını söyledi. Ve bu yapılan vergi artışlarının da piyasanın gerçekleriyle uyumlu artışlar olmadığını belirtti.

"EN YAKIN ARKADAŞIM" DEYİP SİTEM ETTİ

Babacan'ın bu kadar sitemde bulunup ardından Mehmet Şimşek'i "en yakın arkadaşı" olarak tanımlaması dikkat çeken detay oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Babacan şöyle konuştu:

"En yakın arkadaşımı Mehmet Bey’i aldı, koydu ekonominin başına. Oluyor mu? Bunlara engel olabiliyor mu? Sayın Şimşek bunlara engel olabiliyor mu? Bunları durdurabiliyor mu? TÜİK’te şimdiye kadar enflasyonu yanlış ölçmüşler diyebiliyor mu?"