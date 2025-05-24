En yakın dostu Galatasaray'a müjdeyi verdi: Osimhen...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon da bu başarıyı sürdürmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda en büyük hedef ise Victor Osimhen. Yıldız oyuncu için Al Hilal ile anlaştığı iddiası ortaya atılırken Osimhen'in arakdaşından bir açıklama geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN ARKADAŞINDAN GALATASARAY'A MÜJDE!

Özellikle önceki geceden itibaren Suudi ve Avrupa medyası da dahil olmak üzere birçok yerde Osimhen’in Al Hilal’den gelen senelik 45 milyon eurodan 3 yıllık toplam 135 milyon euroluk kontrat teklifini kabul ettiği yazıldı.

Ancak Nijeryalı futbolcunun yakın dostu ve sık sık kendisi hakkında doğru bilgiler aktaran Buchi Laba, Suudi Arabistan kulüplerinin sezon başında da Osimhen’i istediğini, ancak kendisinin bu teklifleri kabul etmeye kesinlikle hevesli olmadığını vurguladı. Buchi Laba, bu iddialar için, " 'Osimhen’in Al Hilal’le anlaştığı' yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED VAZGEÇTİ

Öte yandan Avrupa Ligi’nde finali Tottenham’a kaybedince, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali kalmayan Manchester United da kesin olarak Osimhen transferinden çekildi.

Aynı şekilde yüksek maliyeti nedeniyle Sporting’in gol makinesi Gyökeres’ten de vazgeçen İngiliz kulübü, Crystal Palace’te yıldızı parlayan Mateta’ya yöneldi. Chelsea ve Arsenal’in Osimhen’e ilgisi sürüyor, Juventus ise şu an çekimser konumda.