5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • En yakınındaki isim Putin'in koltuğuna göz dikti. Kırım'ı işgal eden Rus komutan açıkladı

En yakınındaki isim Putin'in koltuğuna göz dikti. Kırım'ı işgal eden Rus komutan açıkladı

Kremlin içinde büyük karmaşa yaşandığı iddiaları da gündemden düşmezken 2014’te Kırım’ın işgaline öncülük eden Rusya’nın askeri alandaki önemli isimlerinden İgor Strelkov, Rus milis gücü Wagner'in başındaki Yevgeny Prigozhin'in liderlik koltuğunu kapmak için büyük bir rekabete tutuştuğunu söyledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:47
Takip Et

En yakınındaki isim Putin'in koltuğuna göz dikti. Kırım'ı işgal eden Rus komutan İgor Strelkov açıkladı

En yakınındaki isim Putin'in koltuğuna göz dikti. Kırım'ı işgal eden Rus komutan açıkladı
+
Aa
-

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında süren savaşın en önemli isimlerinden olan eski Rus komutan İgor Strelkov, Kremlin içinde yaşanan çatışmaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bir dönem Rusya lideri Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan, 2014'te Kırım'ın ilhakına ve Donetsk'teki Rus milislere önderlik eden, bugün ise Kremlin'e yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken Strelkov, Rusya'da Putin'e karşı koltuk mücadelesinin giderek büyüdüğünü belirtti. Rusya'nın Ukrayna'da askeri bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Strelkov, birçok ismin devlet başkanlığı için birbiriyle yarıştığını, bu isimler arasında Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus milis gücü Wagner'in başındaki Yevgeny Prigozhin'in de olduğunu savundu.

Putin'e en yakın isimlerin koltuğunu kapmak için büyük bir rekabete tutuştuğunu kaydeden eski Rus yetkili, bu “iç savaşın” dışarıdan anlaşılabilecek boyutlara ulaştığını söyledi.

‘TAM SEFERBERLİK ŞART’

Strelkov, özellikle Wagner'in başındaki Prigozhin'in son dönemde Rus devlet medyasında giderek öne çıkan bir figüre dönüştüğüne, savunma bakanı ya da devlet başkanı olma niyetini giderek daha fazla gösterdiğine dikkat çekti.

Putin'in Ukrayna'da büyük bir hezimetten kurtulmak için “tam seferberlik” ilan etmesi gerektiğini de savunan Strelkov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya karşı ordu içinde büyük bir huzursuzluk yaşandığı iddialarını tekrarladı.

Putin'e karşı darbe hazırlığı iddiaları daha önce de basında yer almıştı. Rusya liderinin savaşta başarısız olması ya da hastalanması halinde darbeyle devrilmesi senaryolarının Kremlin içinde konuşulduğu iddia edilirken, olası bir darbeye Tarım Bakanı Dimitri Patruşev'in öncülük edeceği ve yaptırımlardan rahatsız oligarkların da ona destek vereceği söylentileri gündem olmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.