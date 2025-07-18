En yalnız ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri üzdü

Dünya genelinde yalnızlık oranlarının değerlendirildiği araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Statista tarafından hazırlanan veriler, özellikle yetişkin nüfus arasında yalnızlık hissinin ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi. 28 ülkeyi kapsayan araştırmada, Türkiye'nin sıralaması üzdü.

YALNIZLIKTA ORTALAMA YÜZDE 33,3

Artan yaşlı nüfus, şehirleşmenin getirdiği bireyselleşme ve değişen yaşam koşulları, yalnızlık hissini dünya genelinde yaygın hale getiriyor. Statista’nın verilerine göre, araştırmaya dahil edilen ülkelerde yetişkinlerde yalnızlık oranı ortalama yüzde 33,3 seviyesinde. Ancak bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek.

İşte yetişkinlerde yalnızlık oranının en yüksek olduğu 28 ülke:

28. Hollanda – %15

27. Japonya – %16

26. Polonya – %23

25. Rusya – %25

24. İsveç – %25

23. Çin – %26

22. Almanya – %26

21. İspanya – %27

20. Belçika – %28

19. Azerbaycan – %29

18. Avustralya – %30

17. Singapur – %30

16. Amerika – %31

15. Kanada – %31

14. Birleşik Krallık – %34

13. Meksika – %34

12. Arjantin – %35

11. Fransa – %36

10. Peru – %37

9. Şili – %38

8. Güney Kore – %38

7. Malezya – %39

6. Güney Afrika – %40

5. İtalya – %41

4. Suudi Arabistan – %43

3. Hindistan – %43

2. Türkiye – %46

1. Brezilya – %50