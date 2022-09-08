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  • Türkiye’nin en yaşlı Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu vafat etti. Sessiz sedasız gitti

Türkiye’nin en yaşlı Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu vafat etti. Sessiz sedasız gitti

Türkiye’de en yaşlı gazi unvanına sahip, Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında yaşamını yitirdi. 

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:53
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:34
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En yaşlı Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu vafat etti sessiz sedasız gitti

Türkiye’nin en yaşlı Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu vafat etti. Sessiz sedasız gitti
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Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye’de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaya şahitlik etmiş olan Cesuroğlu’nun cenazesi, dün Nasrullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Vatandaş
8.09.2022 14:19
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun  
 
Kenan MEMİŞ
8.09.2022 14:03
Uçmağa varan Kutlu Türk. Bu cihanda yüzünü ağartmışsın. Rabbim sana rahmet eyleye. Ahıretin de cennet ola, nurlar içinde uyuyasın. Rahmet ve minnetle...  
 
Deli İbrahim
8.09.2022 13:55
Mekanı cennet olsun, bir ömür, 2 savaş ve 99 yaş.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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