Türkiye’nin en yaşlı Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Ali Cesuroğlu vafat etti. Sessiz sedasız gitti

Kore ve Kıbrıs savaşlarında görev alan ve Türkiye’de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yıl askeri hakim olarak görev yapan ve pek çok tarihi olaya şahitlik etmiş olan Cesuroğlu’nun cenazesi, dün Nasrullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.