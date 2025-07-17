En yetkili isim savaşı durduran 3’lü koalisyonu açıkladı

Suriye’de Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmalara müdahale için Süveyda kentine giden Suriye ordusu birlikleri bölgeden çekiliyor. Sağlanan ateşkes sonrası birliklerin çekilmesi devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan yeni açıklama geldi.

Ulusa seslenen Şara Süveyda'daki çatışmalarda Dürzilere yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vereceğini vurguladı ve "Dürziler devletin koruması ve sorumluluğu altındadır" dedi.

Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda'daki güvenlikten yerel grupların sorumlu olacağını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'i Suriye'yi yeni bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Şara, Türk, Amerikan ve Arap arabuluculuğunun bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardığını belirtirken, "Savaştan korkmuyoruz ama Suriye halkının çıkarlarını daha fazla yıkıma tercih ediyoruz." dedi.

İSRAİL'DEN "YİNE VURURUZ" TEHDİDİ

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde, Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını takip ettiğini açıkladı.



Suriye sınır hattına takviye güçler gönderileceği de belirtildi.



Suriye hükümetine “Dürzilere dokunmayın” çağrısında bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, mesajın anlaşılmaması halinde İsrail saldırılarının dozunun artacağı tehdidinde bulundu.



Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri serbest bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü Bedevi aşiretine bağlı güçlerin bir Dürzi'yi alıkoyması ve mallarını yağmalaması üzerine başlamıştı. Bunun üzerine Bölgedeki Dürziler, aşirete ait araçlara el koymuştu. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise geçtiğimiz pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra dün Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceklerini belirtmişti. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı. Bugün bölgede ateşkes bozulmuş ve hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeninden başlamıştı.

Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.