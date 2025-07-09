En yüksek genç nüfusun olduğu ülke çok şaşırtacak: Türkiye her yıl yaşlanıyor

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,4'ünü oluşturdu.

Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,0'ını oluşturdu.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, %56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %53,7 ile Nijer ve %53,2 ile Somali ve Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %13,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %14,2 ile Japonya, %14,7 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında %29,6 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %22,7 ile İrlanda, %20,5 ile İsveç ve %20,2 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %14,8 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %15,7 ile Portekiz oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE SURİYE OLDU

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %23,5 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi %22,9 ile Güney Sudan, %22,4 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %8,7 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %9,0 ile Malta, %9,2 ile Katar izledi.

Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranın %14,9 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %13,3 ile İrlanda, %12,3 ile Fransa, %12,1 ile Hollanda ve Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Malta, %9,5 ile Almanya, %9,7 ile Slovenya olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %14,9 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE MONAKO OLDU

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, %36,2 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %29,8 ile Japonya, %24,6 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %1,9 ile Zambiya izledi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında %10,2 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %10,6 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %24,6 ile İtalya, %24,5 ile Portekiz ve %23,9 ile Yunanistan ve Finlandiya olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %14,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %15,5 ile Lüksemburg, %15,9 ile İrlanda olduğu görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %10,6 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.