En yüksek ölümlü kaza oranına sahip marka ve modeller belli oldu! Araştırma ABD'den

Kaynak: Dünya
En yüksek ölümlü kaza oranına sahip marka ve modeller belli oldu! Araştırma ABD'den

ABD'de yayınlanan bir araştırma, ülkede en yüksek ölümlü kaza oranına sahip otomobil markaları ile modellerini belirlendi.

Yapılan araştırmaya göre en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla'nın en yüksek ölümlü kaza oranına sahip marka olduğu görüldü. En yüksek ölümlü kaza oranına sahip model ise Hyundai Venue.

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ABD merkezli araç alım-satım ve karşılaştırma sitesi iSeeCars, ABD Ölümcül Kaza Analizi Raporlama Sistemi'ni analiz ederek bir rapor yayınladı. Araştırma 2018-2022 yıllarındaki ölümlü trafik kazaları kapsadı.

Böylece milyar mil başına ölüm trafik kazası oranlarının en yüksek olduğu araçlar ortaya çıkarıldı. Analize göre Tesla, ölümlü trafik kazasında 5,6'lık oranla markalar arasında ilk sırada yer aldı. Tesla'yı Güney Kore üretimi Kia 5,5'la takip ederken, Buick markası 4,8'le üçüncü sırada yer aldı. Tesla'nın ortalamanın tam iki katı fazla bir orana sahip olması ise hayli dikkat çekti.

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Araştırma kapsamında modellere bakıldığında ise birinci sıra değişti. Hyundai'nin Venue modeli milyar mil başına 13,9 ölümlü trafik kazasıyla ilk sırada bulundu.

Bu modeli Chevrolet Corvette ve Mitsubishi Mirage takip etti.

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