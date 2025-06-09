En yüksek teklif Fenerbahçe'den: Yıldız futbolcunun kararı bekleniyor

Sezonu kupasız kapatan ve eylül ayında kongre kararı alan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması devam ediyor.

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için Avrupa'nın devlerine yöneldi.

Bundesliga devi Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Alman yıldız Leroy Sane için transfer teklifi yapan Fenerbahçe, oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

Galatasaray'ın da teklif yaptığı belirtilen ve Avrupa kulüplerinin transfer listesinde olduğu bilinen 29 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 13 milyon euroyu bulan bir teklif yapan sarı lacivertliler, şu ana kadar en yüksek teklifi yapan kulüp oldu.

Sane, Bavyera ekibinde sezonu 49 maçta 13 gol 6 asist ile tamamlamıştı.

Almanlar duyurdu: Fenerbahçe tarihi çalıma çok yaklaştı