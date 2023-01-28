Dünyanın en zengin 3. kişisi iki günde 50 milyar dolar kaybetti

Hintli milyarder Guatam Adani dev bir servet kaybetti. Tamı tamına 50 milyar dolar. Şirket hisselerinde iki günlük kayıp 50 milyar doları aşarken, Adani'nin servetinde bu haftaki kayıp 20 milyar doları aştı.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Hintli iş insanı Gautam Adani’nin şirketlerinin hisselerinde büyük deprem yaşanıyor.

Açığa satış odaklı ABD’li yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'ün piyasayı sarsan raporunun yayınlamasının ardından, Adani'nin halka açık şirketlerinde iki günlük değer kaybı 50 milyar doları aştı.

İKİ GÜNDE 3. SIRADAN 8. SIRAYA DÜŞTÜ

Eylül 2022’de 150 milyar doları aşan ve 20 Ocak 2023 tarihinde 120 milyar dolar seviyesinde bulunan Adani’nin serveti, bugün 97 milyar dolara kadar geriledi.

Geçen sene nisan ayında 100 milyar dolarlık servet eşiğini aşan Adani, böylece bu eşiğin altına gerilemiş oldu ve en zenginler listesinde sekizinci sıraya düştü.

MANİPÜLASYON VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Hindenburg şirketinin hazırladığı raporda, şirketlerinin değerini şişirmek için Adani’nin çeşitli muhasebe hileleri yaptığı öne sürülüyor.

Raporda, Adani Group'un on yıllar boyunca hisse senedi fiyatı manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığını iddia ediliyor. Hindenburg iddialarla ilgili, “Adani Grubu'nun yanıtlamaktan memnuniyet duyacağını umduğu” 88 soruluk bir liste sunmuştu.

Adani Group'un finans müdürü Jugeshinder Singh raporu, “yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi” olarak tanımladı ve iddiaları reddetmişti. Adani Group ayrıca, şirketin yatırımcıları ile görüştü ve suçlamalara detaylı yanıt verileceğini açıkladı.

Hindenburg ayrıca, Adani Grubu şirketlerinde “ABD'de ve Hindistan'da açığa satış pozisyonu (şirketin değerinin düşeceğine dair yatırım) aldığını duyurdu.

HİSSELER BUGÜN TABAN OLDU

Raporun ardından Adani'nin şirketlerinin amiral gemisi olan Adani Enterprises (ADEL) hisseleri ile birlikte grup bünyesindeki diğer önemli şirketleri Adani Green Energy Ltd. ve Adani Total Gas hisseleri de bugün yüzde 20’lik kayıpla taban oldu.

Grup şirketlerinin çarşamba günkü toplam 12 milyar dolarlık değer kaybının ardından bugünkü kayıplarla birlikte toplam kayıp 50 milyar doları aştı.

Adani’nin şirketlerine kredi vermiş olan Hindistan bankalarında da sert kayıplar görülürken, Hindistan borsasının gösterge endeksi olan NSE Nifty 50 endeksinde bugün yüzde 1,5’lik kayıp yaşandı.

ADANİ NASIL BÜYÜDÜ?

Adani'nin net servetinin büyük ölçüde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlı olarak geçen sene 150 milyar doları aşmıştı.

1980'lerde bir emtia tüccarı olarak iş hayatına başlayan iş adamı şu anda yaklaşık bir düzine liman ve sekiz havalimanıyla Hindistan'ın en büyük özel altyapı grubuna sahip. Grubun, medya, bilişim ve savunma dahil olmak üzere çok sayıda yan kuruluşu bulunuyor.

Adani şirketleri son üç yıl içinde borsada yüzde 3 bin 300'den fazla değerlenirken son olarak Adani Enterprises'ın hisse miktarının artırılması planlanıyordu.

2022'nin en çok para kazanan ismi olan Adani'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de çok yakın olduğu tahmin ediliyor.