3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 137. 5. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak

ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 137. 5. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak

ENAG aralık ayı enflasyonunu yüzde 5. 18 olarak, yıllık enflasyonu da yüzde 137. 55 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 09:19
Takip Et

ENAG aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Yıllık yüzde 137. 5

ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 137. 5. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak
+
Aa
-

ENAG, aylık enflasyonun yüzde 5,18; yıllık enflasyonun ise yüzde 137,55 olduğunu bildirdi.

ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı %137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise %38.57 oldu" ifadelerine yer verildi.

Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170,70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si eylül ayında yüzde 186'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.

Ana harcama grupları özelinde bakıldığında, yüzde 19,72'lik aylık artışla çeşitli mal ve hizmetler grubu ön plana çıkıyor. Eğlence ve kültür grubundaki fiyat artışları yüzde 10,71 olurken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 9,35 artış yaşandı.

ENAG hesaplamasında en düşük artış ise yüzde 0,56 ile ulaştırmada oldu.

İSTANBUL’DA ENFLASYON YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1 Ocak'ta yayımladığı verilere göre ise İstanbul’da aralık ayı enflasyonu 3 puana yakın arttı. Yıllık enflasyon yüzde 92,97 olurken yeni yılla birlikte araç bakımından taksi indi-bindi ücretine kadar pek çok kalemde zam yağmuru yaşandı.

İTO verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 2,94 arttı. Taksilerin kısa mesafe ücretinin 28 liradan 40 liraya çıkarılmasının ardından taksiciler de taksimetrelerini güncellemeye başladı. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları da yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı yüzde 122 oranında artırıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
4
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
5
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
6
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
7
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿İsveç'te anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿Munzur Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.