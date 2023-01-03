ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 137. 5. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak

ENAG, aylık enflasyonun yüzde 5,18; yıllık enflasyonun ise yüzde 137,55 olduğunu bildirdi.

ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı %137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise %38.57 oldu" ifadelerine yer verildi.

Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170,70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si eylül ayında yüzde 186'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.

Ana harcama grupları özelinde bakıldığında, yüzde 19,72'lik aylık artışla çeşitli mal ve hizmetler grubu ön plana çıkıyor. Eğlence ve kültür grubundaki fiyat artışları yüzde 10,71 olurken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 9,35 artış yaşandı.

ENAG hesaplamasında en düşük artış ise yüzde 0,56 ile ulaştırmada oldu.

İSTANBUL’DA ENFLASYON YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1 Ocak'ta yayımladığı verilere göre ise İstanbul’da aralık ayı enflasyonu 3 puana yakın arttı. Yıllık enflasyon yüzde 92,97 olurken yeni yılla birlikte araç bakımından taksi indi-bindi ücretine kadar pek çok kalemde zam yağmuru yaşandı.

İTO verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 2,94 arttı. Taksilerin kısa mesafe ücretinin 28 liradan 40 liraya çıkarılmasının ardından taksiciler de taksimetrelerini güncellemeye başladı. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları da yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı yüzde 122 oranında artırıldı.