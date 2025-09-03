ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise 65,49 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,75 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 65,15 olarak gerçekleşmişti.

İTO'YA GÖRE İSTANBUL'UN ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da TÜFE artışı ağustos ayında yüzde 1,84 artarken bu rakam yıllık bazda yüzde 40,83 olarak kayıtlara geçti.