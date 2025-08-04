ENAG enflasyon verilerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ENAG enflasyon verilerini açıkladı

ENAG'ın temmuz ayına ilişkin açıkladığı E-TÜFE verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,75 olurken, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise temmuz enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 olarak açıkladı.

HAZİRAN VERİLERİ

ENAG, haziran E-TÜFE verisini aylık yüzde 3,05 açıklarken yıllık yüzde 68,68 duyurmuştu.

Öte yandan TÜİK, haziran enflasyonunu aylık yüzde 1,37, yüzde 35,05 olarak açıkladı.

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