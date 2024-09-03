ENAG enflasyonu açıkladı

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,47 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 90,35 oldu.

ENAG’ın verilerine göre fiyat artışları eğlence ve kültür grubunda yüzde 7,10 oranında gerçekleşirken ev eşyaşlarında yüzde 6,62, diğer kalemlerde yüzde 7,48, kontta ise yüzde 3,48 oldu.

Sağlık grubunda fiyatlarda bir değişim olmazken lokanta ve oteller grubunda ise fiyatlar yüzde 0,79 azaldı.

ENAG’ın açıkladığı veriler sonrası gözer TÜİK’e çevrildi. TÜİK, enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıklayacak.