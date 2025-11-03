Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ekim ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise 60,00 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,79 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 63,23 olarak hesaplanmıştı.

İTO'NUN ENFLASYON VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ekim ayında İstanbul’un tüketici fiyat endeksi yüzde 3,31 artarken, yıllık enflasyon yüzde 40,84’e yükseldi.