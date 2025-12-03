Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 56,82 düzeyinde gerçekleşti.

ENAG'a göre ekim ayında enflasyon yüzde 3,74 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 60,00 olarak hesaplanmıştı.

İTO AYLIK ENFLASYONU YÜZDE 1,19 OLARAK AÇIKLADI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre ise kasım ayında İstanbul’da tüketici fiyatları yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 oldu.

Kentte, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,14 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı kasımda, perakende fiyatlarda yüzde 38,28 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 23,12 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.