Enag eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,34 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 88,63 olarak hesaplandı.

ENAG’ın açıkladığı verilere göre fiyat artışı en fazla yüzde 10,93 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. Ev eşyalarındaki fiyat artışı ise yüzde 10,07 düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul’un enflasyonu Eylül ayında yıllık yüzde 59,18 oldu

Öte yandan fiyatların düştüğü tek kalem yüzde 0,44 ile lokanta ve otellerde oldu. Sağlıkta ise fiyat değişimi olmadı.

ENAG’ın açıkladığı rakamlar sonrası gözler TÜİK’e çevrildi. TÜİK enflasyonu saat 10.00’da açıklayacak.