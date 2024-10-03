Enag eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enag eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,34 artarken yıllık enflasyon ise yıllık yüzde 88,63 oldu. Açıklanan veriler, son ayların en yüksek enflasyon verisi olarak dikkat çekti.

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,34 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 88,63 olarak hesaplandı.

ENAG’ın açıkladığı verilere göre fiyat artışı en fazla yüzde 10,93 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. Ev eşyalarındaki fiyat artışı ise yüzde 10,07 düzeyinde gerçekleşti.

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Öte yandan fiyatların düştüğü tek kalem yüzde 0,44 ile lokanta ve otellerde oldu. Sağlıkta ise fiyat değişimi olmadı.

ENAG’ın açıkladığı rakamlar sonrası gözler TÜİK’e çevrildi. TÜİK enflasyonu saat 10.00’da açıklayacak.

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