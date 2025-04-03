ENAG, Mart ayı enflasyonunu açıkladı

Emekli maaşlarını ve asgari ücreti belirlemede önemli unsur olan ENAG, Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon yüzde 3,91 artarak yıllık yüzde 75,20'e geldi.

AYLIK YÜZDE 3,91 ARTTI

Mart 2025 dönemi (28.02.2025-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,91 arttı.

ENAGRUP TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (E-TÜFE) YILLIK BAZDA %75,20 ARTTI

Mart 2025 dönemi (31.03.2024-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENA Grup Fiyat Endeksi yıllık bazda %75,20 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ ÜRÜNLERDE OLDU

Alt-grup enflasyon oranlarında en fazla artış yüzde 6,5 ile gıda ve alkolsüz ürünlerde olurken sağlıkta artış yaşanmadı.