ENAG mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı! (03 Haziran 2025)

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 3,66 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

NİSANDA YÜZDE 73.88 OLMUŞTU

ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 73.88 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin resmi veriler ise saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda yüzde 1,53 artarken yıllık ise yüzde 35,41 oldu.

TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

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