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ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 121,62

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 12 aylık enflasyon yüzde 121.62 olurken aylık enflasyon ise ocakta yüzde 9.26 oldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:28
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ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 121,62
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ENAG'ın açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 9,26 oldu.

ENAG'ın açıklamasında "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,62 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. 

EN FAZLA ARTIŞ EV EŞYASINDA 

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,79 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 17,69 ile Ev Eşyası kaleminde gerçekleşmiştir.

TÜİK VERİLERİ BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri de bugün saat 10.00'da açıklanacak.

İSTANBUL’UN ENFLASYONU OCAKTA YÜZDE 79,68 OLMUŞTU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023 Ocak ayına ilişkin İstanbul’un enflasyonunu dün açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 79,68 oldu. Yıllık enflasyon üçüncü ayında da gerilerken, aylık bazda ise sert yükseliş dikkat çekti. 2022 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2,94 artan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Ocak'ta yüzde 5,94 yükseldi.

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Hsn
3.02.2023 10:03
Yuh bre. Enflasyon tuik tarafindan sapla saman karistirildigi icin dusuk acikliyor da yuzde 9 da degil yani.bu kadar art niyet ve dusmanlik fazla bence.enflasyon en fazla yuzde 3. Bende bir emekliyim.  
 
Trenci
3.02.2023 09:41
Tüik'i merak efiyorum, nasıl olsa gidecez deyip yüksek gösterirmi?  
 
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