ENAG, Şubat ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Şubat ayı enflasyonunu yüzde 3.37 olarak duyurdu. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %79.51 olarak gerçekleşti. Gözler saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 3,37 artarken yıllık enflasyon yüzde 79,51 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ENFLASYON HABERLEŞME GİDERLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 6,77 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 5,38 oranla 'gıda ve alkolsüz içecekler' grubu takip etti. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise enflasyon oranı yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.