Enflasyon rakamları ile ilgili en büyük tartışma ENAG ile TÜİK’in açıkladığı rakamlar arasındaki büyük farktı. Ancak açıklanan son rakamlar ışığında bu farkın kapandığı görülüyor.

ENAG, geçen yılın kasım ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,06 arttığını yıllık enflasyonun ise yüzde 86,76 olduğunu duyurmuştu.

TÜİK ise aynı dönemde enflasyonun aylık bazda yüzde 2,24 arttığını yıllık enflasyonun ise yüzde 47,09 seviyesine geldiğini duyurmuştu.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy önderliğinde bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, bu yılın kasım ayında ise enflasyonun geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 2,13 arttığını yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 56,82 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK'TE 2 YILDA YÜZDE 50'LİK DÜŞÜŞ

ENAG’ın açıkladığı verilerde enflasyonun bir yılda yaklaşık 30 puan düştüğü görüldü.

TÜİK ise bu yılın kasım ayında enflasyonun geçen aya göre yüzde 0,87 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,07 olduğunu açıkladı. TÜİK’in verilerine göre ise enflasyonda 1 yılda 16,02 puanlık bir düşüş yaşandı. Geçen yılın kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 47,09 seviyesindeydi. Hatta TÜİK’in enflasyon rakamlarındaki düşüş 2023 yılının kasım ayına göre yüzde 50’yü buldu.

ENAG ve TÜİK’in açıkladığı rakamlarda makasın kapandığı görüldü. Mevcut rakamlara göre ENAG ile TÜİK arasında yıllık enflasyondaki fark 25,75 puan oldu. Bu fark geçen yılın kasım ayında ise yaklaşık 40 puanı buluyordu.