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ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: 181.37

ENAG yıllık enflasyonu oranını 181,37 olarak hesaplandı. Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 5.86 olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:17
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:50
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ENAG yıllık enflasyonu açıkladı

ENAG yıllık enflasyonu açıkladı: 181.37
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün saat 10.00'da açıklayacağı yılın enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı. Çoğunlukla TÜİK'in açıkladığı rakamlar ile ENAG'ın açıkladığı rakamlar arasında ciddi farklar bulmaktadır. 

ENAG bugün sabah saatlerinde yıllık ve Ağustos ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı. 

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)'ne göre enflasyon Ağustos ayında %5.86 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %181.37 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından itibaren 8 Aylık (Ocak-Ağustos) Artış: %91.62 olarak hesaplanmıştı.

İŞTE ENAG'IN YAYINLADIĞI TABLO

EN YÜKSEK ARTIŞ: MAL VE HİZMET

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0.17 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 23.78 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak gerçekleşti. Madde grubunda en yüksek artış yüzde 30.97 ile erkek kabanında gerçekleşirken, en düşük artış ise yüzde -9.36 ile benzinde oldu.

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Garibin çilesi
5.09.2022 09:36
Gerçek enflasyon bu çünkü millet çarşıda pazarda evde bunu yaşıyor tuzu kurular hariç herkes borç batağında  
 
Abbas
5.09.2022 09:31
TÜİK bunun yarısını bile açıklamaz, hatta enflasyon düşüyor derse şaşırmam  
 
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